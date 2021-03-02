02 марта 2021 года

Эдуард Климов: За 15 лет Fishnews накопил уникальную базу

Медиахолдинг Fishnews отмечает юбилей – он уже полтора десятилетия освещает события рыбной отрасли России и других стран. В наши дни время летит так стремительно, что 15 лет становятся целой эпохой.

В первый год своей работы Fishnews сообщал о том, что губернатор Астраханской области, на то время Александр Жилкин, решил бороться с браконьерством путем уничтожения рынка сбыта нелегальной продукции: «за пять лет восстановим поголовье осетровых». В том же году губернатор Приморья Сергей Дарькин открыл первый Международный съезд рыбаков, а сайровая путина била все рекорды – уловы большинства судов превышали 50 тонн, достигая порой 100 тонн за ночь.

Мы начинали в очень интересное время: признания пагубности аукционов по продаже долей квот; старта работы над тем, что сейчас называют «историческим принципом»; подготовки и проведения президентом РФ Владимиром Путиным Госсовета 2007 года в Астрахани, заложившего фундамент работы рыбной отрасли России; принятия закона о рыболовстве.

Знаменитый лозунг «Ускорение и перестройка» воплотился в жизнь естественным путем: когда он декларировался, об информационных технологиях не было понятия. Тем не менее их развитие и стало триггером ускорения.

Когда мы думали над концепцией Fishnews, нам хотелось, чтобы эта площадка была объединяющим звеном между чиновниками разных рангов и разных территорий с людьми, которые ловят рыбу и создают конечный продукт. Эта задача давно выполнена. Даже в период изоляции, вызванной пандемией, Fishnews способствовал слаженной работе отрасли.

Этот год для медиахолдинга Fishnews юбилейный. В апреле 2006 года начало свою работу информационное агентство Fishnews.ru, осенью 2006 года начал издаваться журнал «Fishnews – Новости рыболовства», а в 2010 году – газета «Fishnews Дайджест».

За эти годы создано единое информационное пространство российской рыбной отрасли. Fishnews обладает уникальной базой данных о событиях, людях, компаниях, о работе всего, что связано с рыбной отраслью в течение 15 лет. Все наши новости открыты – можно видеть всё, что мы опубликовали за эти 15 лет.

Но главная наша ценность – это наш читатель, который каждый свой день начитает с ленты новостей Fishnews и держит в руках печатные издания медиахолдинга.

Эдуард Климов, председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews