04 марта 2021 года

ВНИРО и РАН открыли третий год совместных программ

Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии продолжит развивать сотрудничество с фундаментальной наукой. Программу совместных исследований на 2021 г. утвердили руководители Российской академии наук и Росрыболовства.

На встрече 3 марта представители Российской академии наук (РАН) и Росрыболовства обсудили итоги сотрудничества в прошлом году и подписали программу совместных научных исследований на 2021 год. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО), за первые два года действия соглашения проведены уникальные научные исследования, результаты которых обнародованы и опубликованы в ведущих научных журналах.

За активное участие в развитии сотрудничества в области экосистемных и рыбохозяйственных исследований Мирового океана президент РАН Александр Сергеев и вице-президент Андрей Адрианов были награждены медалями «За заслуги в развитии рыбного хозяйства России» второй степени.

«Мы намерены пойти дальше – к совместной разработке прорывных технологий и исследований», – подчеркнул руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Сейчас институты РАН и ВНИРО работают над созданием Научного центра мирового уровня (НЦМУ), исследования которого позволят обеспечить доступ к перспективным биоресурсам Мирового океана и их освоение.

В свою очередь Александр Сергеев выразил уверенность, что программа совместных исследований окажется успешной и принесет достойные плоды в развитии экосистемных и рыбохозяйственных исследований.

В этом году ученые планируют сосредоточить внимание на экосистемах Южного океана и морей Сибирской Арктики, подводных поднятий северной части Тихого океана, а также российской части Черного и Азовского морей. Среди других приоритетов – исследования в области экологии и рыбного хозяйства Волги и Байкала, изучение морских млекопитающих, оценка глобальных изменений климата и динамики важнейших промысловых запасов.

Кроме того, руководство РАН поддержало идею проведения конференции, посвященной юбилею рыбохозяйственной науки, – в этом году исполняется 140 лет со дня основания Соловецкой биостанции на Белом море. Представители академии войдут в состав организационного комитета мероприятия.

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