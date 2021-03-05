05 марта 2021 года

Подводные поднятия Северной Пацифики исследуют ученые

В этом году российские специалисты вновь обследуют подводные возвышенности северной части Тихого океана телеуправляемым аппаратом (ТПА) Comanche. Одна из задач – выявить индикаторные компоненты экосистемы, чувствительные к антропогенному воздействию.

Исследование предусмотрено программой сотрудничества Федерального агентства по рыболовству и Российской академии наук на 2021 г.

Первый опыт таких совместных наблюдений с помощью аппарата Comanche специалисты получили в 2019 г. на научно-исследовательском судне «Академик Лаврентьев». В рейсе участвовали специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) и Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского ДВО РАН. Ученым удалось обследовать участок подводных гор и гайотов в районе Императорского хребта и получить уникальные сведения о местной фауне и среде ее обитания.

«Бесконтактные способы мониторинга морских донных экосистем с использованием ТПА – это один из передовых методов морских исследований настоящего времени, не требующий изъятия гидробионтов из морских экосистем», – отметил директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии Кирилл Колончин.

Как рассказали Fishnews в пресс-службе ТИНРО, исследования позволят собрать новые данные по составу, структуре и особенностям распределения донных сообществ, получить уникальные образцы минералов и биоматериалов. Ученые смогут определить, насколько благоприятны на подводных поднятиях Северной Пацифики условия обитания для различных гидробионтов, в том числе промысловых.

Особое внимание планируют уделить изучению индикаторных групп уязвимых морских экосистем. Предполагается выявить компоненты экосистемы, наиболее чувствительные к существующему или потенциальному антропогенному воздействию.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews