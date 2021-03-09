Промыслу в удаленных районах нужна комплексная поддержка

Топливные субсидии – хороший шаг, чтобы сохранить присутствие российских рыбаков в удаленных районах промысла. Но есть и множество других вопросов, которые необходимо решать для расширения зон работы отечественного флота, считают в Союзе рыбопромышленников Севера.

Напомним, что власти представили механизм поддержки компаний, работающих в отдаленных районах промысла. Согласно проекту постановления правительства, планируется возмещать 30% объема прямых понесенных затрат на приобретение судового топлива. Предложен и проект приказа Минсельхоза с перечнем районов и объектов промысла, на которые будет распространяться мера стимулирования.

Стремление государства поддерживать работу российских рыбаков в удаленных районах можно только приветствовать, считает генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк.

«То, что предложило правительство, это в принципе хороший шаг для того, чтобы присутствие российских рыбаков расширилось», – заявил руководитель СРПС.

Однако нельзя сказать, что топливные субсидии решат все проблемы обеспечения промысла в удаленных районах, обратил внимание собеседник Fishnews. Районы промысла за пределами российской экономзоны отличаются по дальности перехода, степени изученности ресурсной базы, освоения рынка – все эти моменты можно было бы учесть при разработке механизмов поддержки, полагает Константин Древетняк.

Кроме того, отметил он, нужно соотносить предложенные стимулы и расходы, которые государство рассчитывает возложить на предприятия. Например, вопросы вызывает идея о «научном сборе».

Сейчас в Союзе рыбопромышленников Севера будут изучать проекты по топливным субсидиям, в том числе список объектов промысла, на которые предложено распространить поддержку.

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