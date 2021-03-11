Рыбоохране готовят показатели эффективности

Новый закон о контрольно-надзорной деятельности предусматривает установление индикативных показателей для того или иного вида госконтроля. Такие характеристики предложены и для контроля в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов.

Минсельхоз России представил проект приказа «Об утверждении индикативных показателей результативности и эффективности осуществления федерального государственного контроля (надзора) в области рыболовства и сохранения водных биологических ресурсов».

С 1 июля 2021 г. вступит в силу, за исключением отдельных положений, федеральный закон «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ». Предусматривается, что для оценки результативности и эффективности контрольно-надзорных органов используются ключевые и индикативные показатели. Проект приказа предлагает индикативные показатели для госконтроля в области рыболовства и сохранения водных биоресурсов, сообщает корреспондент Fishnews.

Многостраничный документ включает, например, такие показатели, как количество выявленных нарушений, сумма возмещенного ущерба, нанесенного водным биоресурсам, объем издержек предприятий при контрольных мероприятиях, средний срок рассмотрения заявлений о выдаче разрешений на вылов, обеспеченность рыбоохраны снегоходами, вездеходами. Предусмотрели и направление предупреждения нарушений: так, в набор показателей включено количество профилактических мероприятий.

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