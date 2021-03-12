Налоговая проследит за вложениями крупного бизнеса

Президент Владимир Путин поручил Федеральной налоговой службе в течение года вести детальный мониторинг прибыли и инвестиционной активности крупнейших российских групп компаний.

Глава государства поставил такую задачу на совещании по вопросам повышения инвестиционной активности, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на стенограмму с сайта Кремля. ФНС должна каждые три месяца докладывать президенту, «что происходит с выросшими доходами от внешней конъюнктуры, как эти средства конвертируются в новые инвестиционные, инфраструктурные, социальные или экологические проекты».

При этом Владимир Путин подчеркнул, что нужно использовать благоприятные возможности, которые складываются для российских компаний на глобальных рынках, чтобы запускать проекты, значимые для отраслей, регионов и всей страны. «Прошу правительство оказывать максимальное содействие в реализации таких проектов», - отметил президент.

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