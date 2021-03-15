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О строительстве новых научно исследовательских судов рассказал директор ВНИРО Кирилл КОЛОНЧИН

Научный флот ждет пополнения через три года

Руководство ВНИРО надеется на закладку нового научно-исследовательского судна уже этим летом. Пока в бюджете предусмотрены средства на строительство только двух среднетоннажных НИС из пяти, которые хотела бы получить рыбохозяйственная наука.

«В конце прошлого года мы, наконец, заключили государственный контракт на строительство новых научно-исследовательских судов. Два новых судна будут заложены на Невском судостроительно-судоремонтном заводе в Шлиссельбурге… Надеемся, что это произойдет этим летом», – рассказал на пресс-конференции в Мурманске директор Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Кирилл Колончин.

Он добавил, что речь идет о судах длиной свыше 60 м, которые будут удовлетворять всем современных требованиям, в том числе по бесшумности двигателей, ледовому классу и безопасности мореплавания. Благодаря современному оборудованию и технологиям эффективность каждого нового НИС будет эквивалентна трем-четырем ныне используемым судам.

Как сообщает корреспондент Fishnews, в ближайшие годы отраслевая наука может получить три новых крупнотоннажных судна длиной свыше 110 м, пять среднетоннажных – по 60-70 м и еще три судна длиной около 50 м для работы в прибрежной зоне. Но пока государство нашло средства на строительство только первой пары среднетоннажных НИС.

«Планируется, что одно судно будет работать на Северном бассейне, одно уйдет на Дальний Восток», – уточнил директор ВНИРО. По его словам, стандартный срок сдачи таких судов составляет около трех лет.

Ождидается, что помимо ресурсных исследований в рамках госзадания новые суда будут зарабатывать и дополнительные деньги. Например, занимаясь исследованиями, «не относящимися к рыбной отрасли». «Такие запросы есть сегодня. Это взаимодействие с нефтяниками, с газовиками, с Росгидрометом – такие работы есть. Мы просто не могли себе этого позволить раньше», – заявил Кирилл Колончин.

Комментируя состояние судов, которыми располагает Полярный филиал ВНИРО, он отметил, что практически все они требуют прохождения специальных ремонтных процедур. «Это два основных судна: и «Профессор Леванидов», который мы пригнали, - в любом случае на нем надо проводить регламентные работы, и судно «Вильнюс» в любом случае тоже подлежит, – рассказал руководитель института. – Что касается «ПИНРО-1», оно будет списано, и «Фритьоф Нансен» сегодня находится в распиле на металлолом».

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