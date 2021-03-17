Рыболовный новострой переведут на баллы

По мнению гендиректора ОСК Алексея Рахманова, ситуация с краболовами показала неэффективность действующих требований к локализации флота. Судостроители рассчитывают, что темп импортозамещения ускорится с переходом на балльную систему.

Меры господдержки импортозамещения в сфере судостроения обсуждались на заседании Экспертного совета по развитию судостроительной промышленности и морской техники при комитете ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству. Хотя программа по повышению уровня локализации действует уже семь лет, ответственность за конечный результат остается достаточно размытой, заявил гендиректор Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) Алексей Рахманов.

Критерии для определения степени локализации строящихся на российских верфях судов заданы постановлением правительства от 17 июля 2015 г. № 719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации». Под них подпадают, в частности, краболовы, которые обязались построить победители аукционов по продаже долей квот. Тем же требованиям должны соответствовать рыболовные суда длиной до 40 м, строительство которых субсидируется по линии Минпромторга.

Сейчас для подтверждения «национальности» у судна должен быть российский проектант. С июня 2020 г. оно как минимум на 50% должно быть изготовлено из отечественных материалов и иметь не менее восьми основных систем, оборудования и механизмов, произведенных на территории ЕАЭС. Причем в постановлении предусматривается постепенное ужесточение требований – вплоть до 2024 г.

Однако большинство краболовов сумели избежать таких строгих условий, считают в ОСК. «Крабовые аукционы были преподнесены как большой успех локализации. Хотя на самом деле все, кто смог, практически 99% всех тех, кто заказывал эти краболовы, пролезли в игольное ушко под названием «заключить контракты до 21 июня 2020 года». Поэтому ни одного краболова через постановление № 719 не пойдет», – пожаловался Алексей Рахманов.

В правительстве уже находится на согласовании новая редакция постановления № 719, которая предусматривает переход к механизму подтверждения производства продукции на территории РФ через подсчет баллов. Для каждой категории судового комплектующего оборудования, а также некоторых технологических операций и материалов будет определена стоимость в баллах. Их сумма покажет уровень фактической локализации судна.

«На наш взгляд, балльная система позволяет более гибко и более взвешенно и заказчикам судов, и верфи, и производителям подойти к вопросу формирования «российскости» этого судна», – отметил замдиректора департамента судостроительной промышленности и морской техники Минпромторга Алексей Исачкин. По его словам, дополнительно прорабатывается вопрос по увязке количества набранных баллов с объемом выделяемых субсидий.

Как сообщает корреспондент Fishnews, рыболовным судам для подтверждения степени локализации до 30 июня 2023 г. необходимо набирать не менее 2300 баллов, с 1 июля 2023 г. – не менее 2900 баллов, а с 1 июля 2025 г. – не менее 3400 баллов. По мнению заместителя гендиректора ЦНИИ «Курс» Дмитрия Стоянова, этот порог вполне «комфортный» на начальном этапе и составляет в среднем порядка 40% стоимости судна.

ОСК также поддерживает корректировку постановления № 719. Тем не менее Алексей Рахманов указал на необходимость исправления «различного рода перекосов в локализации». К их последствиям он отнес информацию регистра о строительстве в настоящее время за границей 34 судов – по заказам российских предприятий. «Здесь нам на самом деле принципиально важно минимизировать количество исключений», – подчеркнул руководитель госкорпорации.

По мнению участников заседания, дополнительное ускорение процессу импортозамещения добавит проект закона о внесении изменений в статью 4 Кодекса торгового мореплавания РФ. Поправки закрепляют за правительством право определять виды деятельности, которые будут осуществляться исключительно с использованием судов отечественной постройки. Сейчас этот законопроект готовится ко второму чтению.

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