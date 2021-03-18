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Норвежский лосось в супермаркете Китая. Фото Норвежского совета по морепродуктам (Norwegian Seafood Council)

Импортная рыба возвращает позиции на рынке Китая

Китайский импорт мороженых продуктов снова начал расти после всплеска потребления, вызванного Новым годом по восточному календарю. В частности, популярность набирает зарубежная рыбопродукция.

Ввоз замороженных продуктов питания попал под пристальное внимание властей КНР в июне 2020 г. Тогда следы коронавируса обнаружили на разделочной доске для импортного лосося на рынке «Синьфади» в Пекине. Китайские ученые сочли, что именно зарубежная рыба стала причиной очередной вспышки заболевания. В результате продажи импортной мороженой продукции в стране сильно упали, сообщает корреспондент Fishnews.

Однако ситуация начинает меняться. Журналисты китайского государственного англоязычного новостного портала Global Times опросили участников рынка. Они заявили, что продажи в ресторанах и магазинах растут, а полное восстановление показателей ожидается во второй половине года.

В сети свежих продуктов Hema Fresh отметили, что вновь популярен норвежский лосось. А представители онлайн-ретейлера Zhangxian Shenghuo рассказали, что ежедневно продают большое количество неразделанной рыбы.

По словам директора по материковому Китаю и Гонконгу Норвежского совета по морепродуктам (Norwegian Seafood Council) Виктории Бротен, с начала года Норвегия поставила в КНР 21 867 тонн рыбопродукции общей стоимостью в 68,7 млн долларов. Представительница NSC отметила, что восстановление началось осенью, а затем последовал бурный рост в период Нового года по восточному лунному календарю.

В 2020 г. увеличились продажи не только норвежского лосося. По информации участников рынка, в феврале и марте в Циндао вырос импорт креветок из Канады - на 30% по сравнению с декабрем. Хотя незадолго до этого продажи едва дотягивали до 10% от доковидных.

Однако лосось и некоторая другая импортная «заморозка», например креветки и крабы, еще не вернулись на полки крупных супермаркетов Пекина. Так, в сети Wumart журналистам сообщили: эти товары остаются «чувствительными» продуктами и ретейлу еще предстоит решить, когда стоит возобновить продажи.

Global Times напоминает и о проблемах, связанных с проверкой и обеззараживанием зарубежной продукции в некоторых портах КНР – время ожидания иногда доходит до месяца. Портал также обращает внимание на затоваривание рынка из-за низкого спроса в течение прошлого года.

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