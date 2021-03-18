Импортная рыба возвращает позиции на рынке Китая

Китайский импорт мороженых продуктов снова начал расти после всплеска потребления, вызванного Новым годом по восточному календарю. В частности, популярность набирает зарубежная рыбопродукция.

Ввоз замороженных продуктов питания попал под пристальное внимание властей КНР в июне 2020 г. Тогда следы коронавируса обнаружили на разделочной доске для импортного лосося на рынке «Синьфади» в Пекине. Китайские ученые сочли, что именно зарубежная рыба стала причиной очередной вспышки заболевания. В результате продажи импортной мороженой продукции в стране сильно упали, сообщает корреспондент Fishnews.

Однако ситуация начинает меняться. Журналисты китайского государственного англоязычного новостного портала Global Times опросили участников рынка. Они заявили, что продажи в ресторанах и магазинах растут, а полное восстановление показателей ожидается во второй половине года.

В сети свежих продуктов Hema Fresh отметили, что вновь популярен норвежский лосось. А представители онлайн-ретейлера Zhangxian Shenghuo рассказали, что ежедневно продают большое количество неразделанной рыбы.

По словам директора по материковому Китаю и Гонконгу Норвежского совета по морепродуктам (Norwegian Seafood Council) Виктории Бротен, с начала года Норвегия поставила в КНР 21 867 тонн рыбопродукции общей стоимостью в 68,7 млн долларов. Представительница NSC отметила, что восстановление началось осенью, а затем последовал бурный рост в период Нового года по восточному лунному календарю.

В 2020 г. увеличились продажи не только норвежского лосося. По информации участников рынка, в феврале и марте в Циндао вырос импорт креветок из Канады - на 30% по сравнению с декабрем. Хотя незадолго до этого продажи едва дотягивали до 10% от доковидных.

Однако лосось и некоторая другая импортная «заморозка», например креветки и крабы, еще не вернулись на полки крупных супермаркетов Пекина. Так, в сети Wumart журналистам сообщили: эти товары остаются «чувствительными» продуктами и ретейлу еще предстоит решить, когда стоит возобновить продажи.

Global Times напоминает и о проблемах, связанных с проверкой и обеззараживанием зарубежной продукции в некоторых портах КНР – время ожидания иногда доходит до месяца. Портал также обращает внимание на затоваривание рынка из-за низкого спроса в течение прошлого года.

Самые оперативные новости читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews