Для мальков ямальского муксуна построят новые «ясли»

Рыбоводы Ямало-Ненецкого автономного округа обзаведутся новой садковой линией для подращивания молоди муксуна в естественной среде. Такой метод хорошо зарекомендовал себя.

Новую садковую линию предполагается построить в Приуральском районе в русле протоки Лоранпосл на Оби. «Плавучий дом» будет представлять собой каркас из 30 рыбоводных садков размером 5 на 5 метров каждый, сообщили Fishnews в пресс-службе правительства ЯНАО.

Воспроизводством сиговых с 2016 г. на Ямале занимается Собский рыбоводный завод. Его технология заключается в выпуске в естественную среду мальков весом 10 г и более. Для набора такой массы молоди муксуна нужно не менее трех месяцев провести в садках.

«Впервые технология по подращиванию мальков в садковой линии была апробирована нами в 2019 и 2020 году при выращивании молоди чира на реке Таз. Полученный опыт позволил компании тиражировать методику. В Приуральской садковой линии в этом году планируется подрастить порядка 5 млн экземпляров молоди муксуна навеской от 1,5 до 10 грамм», - рассказал директор завода Дмитрий Колесников.

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