Электронные аукционы приблизились ко второму чтению

Профильный комитет Госдумы рассмотрел поправки, поступившие к законопроекту об электронных торгах в рыбной отрасли. Конкурсы вместо аукционов останутся и для КМНС, и для любительского рыболовства, пообещал председатель комитета Владимир Кашин.

Проект изменений в закон о рыболовстве в части проведения торгов в электронной форме был принят Госдумой в первом чтении 27 января. Он предусматривает перевод в цифровой формат аукционов по распределению долей квот, по заключению договоров пользования водными биоресурсами и договоров на рыболовные участки. Хотя в некоторых специально оговоренных случаях распределение рыболовных участков по-прежнему будет происходить по конкурсу.

Как сообщает корреспондент Fishnews, 17 марта законопроект рассматривался на заседании комитета ГД по аграрным вопросам. После первого чтения поступило более десятка поправок, три из них были рекомендованы к отклонению, а остальные в основном носят юридико-технический характер, заявил председатель комитета Владимир Кашин.

«Мы изменили в том числе название законопроекта и дополнительно сделали статью о конкурсе, – уточнил он, предложив коллегам поддержать документ. – Мы сохраняем конкурс и для коренных малочисленных народов Севера, и для любительского рыболовства».

В ходе заседания комитет также рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект об отнесении рыбохозяйственного комплекса к той категории стратегических отраслей, где доля иностранного инвестора не может превышать 25% в уставном капитале предприятия.

«Свыше 25% возможность инвестиций не закрывается, но предусматривается особый порядок, – прокомментировал изменения депутат Владимир Блоцкий. – Подается заявление в антимонопольную службу, получается разрешение правительственной комиссии».

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