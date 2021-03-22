Отраслевое сообщество заявило о рисках новых формулировок по участкам

Редакция законопроекта об электронных торгах в рыбной отрасли, предложенная ко второму чтению, сохраняет риски выставления участков для промышленного рыболовства на аукцион после завершения срока действия договоров, отметили в ВАРПЭ.

Депутаты готовятся рассмотреть во втором чтении законопроект об использовании в отрасли электронных торгов. Документ предусматривает, что для распределения рыболовных участков будут использоваться аукционы. Для ряда случаев сохранена конкурсная форма закрепления. Ко второму чтению предложен ряд серьезных поправок .

«Подготовленная ко второму чтению редакция законопроекта существенно изменена по сравнению с редакцией, которая рассматривалась 31 августа 2020 года на заседании Правительственной комиссии по вопросам законодательной деятельности и 2 июля 2020 года на заседании Подкомиссии по контрольно-надзорным функциям», - обратили внимание во Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ).

Предложенный документ сильно отличается от редакции, принятой 27 января в первом чтении и проходившей широкое обсуждение в деловом и экспертном сообществе.

«Во многом – это несколько иной законопроект. И деловое сообщество, и экспертное сообщество обсуждало и поддерживало другой законопроект», - подчеркнули в ВАРПЭ.

В рассмотренном правкомиссиями и проходившем обсуждение в деловом сообществе законопроекте содержалась правовая норма, которая изымала договоры пользования рыболовными участками, заключенные по результатам проведения конкурсов, из процедуры проведения аукционов после истечения срока действия договоров. Деловое сообщество совместно с Минсельхозом России обсуждало специально для этого вводимую часть 3.1 статьи 33.3.

В подготовленном ко второму чтению законопроекте этой новеллы нет. Предложена более простая правовая конструкция. Но она сохраняет риски выставления выделенных для промышленного рыболовства участков на аукцион после того, как истечет срок действия договоров, рассказали Fishnews в ассоциации. При этом для представителей КМНС в новой редакции этот риск исключен.

«В то же время в законопроекте отсутствуют даже базовые принципы проведения конкурсов и условий конкурсов: это открывает широкие возможности для выставления промышленных участков на аукцион после окончания срока действия договоров», - подчеркнули в отраслевом объединении.

Законопроект также исключает и другой вариант разрешения судьбы договоров пользования рыболовными участками – вариант переоформления договоров для добросовестных пользователей без торгов.

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