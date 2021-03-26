Российские рыбаки расширяют партнерство с японскими коллегами

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья развивает сотрудничество с бизнес-сообществом Японии. Международная кооперация важна для повышения эффективности отрасли, уверены в АРПП.

Отраслевое объединение укрепляет связи, налаженные в прошлом году. Напомним, российская бизнес-миссия посетила тогда Саппоро и Токио. На деловых переговорах поднимались и вопросы реализации совместных проектов в рыбной отрасли.

Как рассказал Fishnews президент АРПП Георгий Мартынов, в марте нынешнего года он провел встречу с представителем Генерального консульства Японии во Владивостоке – главой экономического отдела Нодой Ёситакой. Стороны обсудили сотрудничество в рыбохозяйственном комплексе.

Кроме того, во Владивостоке прошла презентация японской компании – производителя оборудования для сушки рыбы и морепродуктов. «Мы провели показ этого оборудования, обсудили его технические характеристики, возможности поставки в Россию. Определили, кто станет дистрибутором компании. Презентация вызвала интерес у отечественных предприятий, в том числе членов нашей ассоциации», - подчеркнул Георгий Мартынов.

По его мнению, с окончанием пандемии контакты российских рыбаков с бизнес-сообществом Японии активизируются.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews