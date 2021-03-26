План спасения Дона ждут к концу марта

Дорожную карту по оздоровлению Дона необходимо подготовить до 30 марта, рассказал губернатор Ростовской области Василий Голубев. По его словам, соответствующее поручение дал премьер-министр Михаил Мишустин.

Ростовская область уже предложила Росводресурсам 239 мероприятий по оздоровлению реки. Для реализации задуманного предполагается принять отдельную федеральную программу, сообщили Fishnews в пресс-службе главы региона.

В телеэфире «Линия губернатора» Василий Голубев рассказал, что предположительно проект программы будет разработан не раньше осени.

«Вопрос по объемам финансирования и перечню серьезный и пока не решен окончательно. Программа оздоровления реки будет реализована и на территории 14 субъектов России, где протекает Дон, и мы предложили представителям этих регионов также поучаствовать в обсуждении» - отметил губернатор.

Он напомнил, что в мае вопрос будет широко обсуждаться с участием сенаторов, ученых, специалистов, представителей органов власти федерального и регионального уровней.

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