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Росрыболовство проведет с регионами совещание, посвященное проекту федерального закона о распространении в отрасли электронных торгов

Законопроект об электронных аукционах вынесут на специальное совещание

Росрыболовство проведет с регионами совещание, посвященное проекту федерального закона о распространении в отрасли электронных торгов. Ранее отраслевые объединения заявили о рисках принятых во втором чтении поправок для пользователей рыболовных участков.

Совещание по законопроекту «О внесении изменений в федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биоресурсов» глава Росрыболовства Илья Шестаков планирует провести 1 апреля. К встрече по видеосвязи подключатся регионы, сообщает корреспондент Fishnews.

Документ, внесенный в Госдуму правительством, предусматривает перевод аукционов по закреплению долей квот добычи водных биоресурсов, договоров пользования ВБР в электронный формат.

Также планируется ввести распределение на аукционах рыболовных участков. При этом законопроект предусматривает сохранение конкурсной формы распределения участков для ряда случаев. Однако формулировка, которую депутаты поддержали во втором чтении, по мнению отраслевого сообщества, создает возможности для неоднозначных толкований.

Из буквального прочтения следует, что участки, на которые только что закончился срок действия договора, будут отправляться на аукцион. Это не учитывает опыт работы действующих предприятий и их вклад в жизнь прибрежных территорий, отмечал Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Совет обратился к спикерам парламента с просьбой не торопиться с принятием неоднозначного закона. Руководителей дальневосточных ассоциаций поддержали и в других отраслевых объединениях.

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