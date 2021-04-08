Владимир Солодов: Отраслевая наука должна оставаться приоритетом

Без развития рыбохозяйственной науки отрасль будет лишена фундамента, подчеркнул глава Камчатского края Владимир Солодов. Определенного результата на пути сохранения научной базы удалось добиться, но этого недостаточно, заявил губернатор.

Тему научного обеспечения отрасли губернатор Камчатского края Владимир Солодов прокомментировал в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства». До этого глава региона неоднократно поднимал проблемы отраслевой науки на разных площадках.

«В целом развитие науки – это тоже одна из тех сфер, которые рыбаков очень сильно волнуют, потому что достоверный прогноз – основа для эффективно выстроенной подготовки и осуществления промысла. Мы, к сожалению, сейчас видим, что наука находится в достаточно, не побоюсь этого слова, бедственном положении, так как в последние годы ее финансирование планомерно сокращалось», – отметил губернатор.

По словам Владимира Солодова, удалось добиться некоторых результатов по исправлению ситуации. «Во-первых, мы привлекли внимание к проблеме финансирования отраслевой науки. Виктория Валерьевна Абрамченко нас поддержала и поручила при планировании сокращения численности сотрудников научных организаций или урезания финансирования делать это не линейно, а учитывать важность для отрасли таких территорий, как Камчатский край, Мурманская область», – напомнил глава региона об итогах обсуждения с вице-премьером Викторией Абрамченко.

Во-вторых, как такового сокращения научного штата не произошло, хотя оно и планировалось – в прошлом году были сокращены только административные работники, заявил губернатор.

«В-третьих, в 2021 году будут расширены исследования лососей – ключевого для нашего региона вида водных биоресурсов. По лососям достоверность научной информации по состоянию запасов и прогнозу подходов особенно важна. Перед путиной будут проведены необходимые работы по уточнению ожидаемых подходов», – выделил еще результат Владимир Солодов.

При этом сделано все равно пока недостаточно и нужно усиливать работу в этом направлении, уверен губернатор Камчатки.

В частности, глава региона обратил внимание на то, что нужно усиливать взаимодействие между отраслевым научно-исследовательским институтом и рыбохозяйственными вузами. «Необходимость такого объединения усилий ярко видна на Камчатке. У нас есть Камчатский филиал ВНИРО (КамчатНИРО) и есть ведомственный университет КГТУ. При этом их деятельность не увязана в единый научно-образовательный комплекс. Не организационно, не с точки зрения слияния, но с точки зрения работы это должно быть иначе», – подчеркнул Владимир Солодов.

Необходимо, чтобы кадры готовились под задачи прикладной науки, а фундаментальные исследования были увязаны с прикладными, отметил глава региона.

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