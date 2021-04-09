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Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН

Владимир Галицын: Учитывать вклад предприятий – это справедливо

Руководство Камчатского края предложило в случае продолжения программы инвестиционных квот учесть предыдущие вложения компаний. Это поможет защитить экономику региона, считает председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

Одно из резонансных предложений, с которыми выступили власти Камчатского края, – инвестиционный норматив. Основная идея - сохранять квоты за компаниями, которые уже вложили определенный объем средств в обновление основных фондов.

«На мой взгляд, инвестиционный норматив, предложенный губернатором региона Владимиром Солодов, – это вариант справедливого отношения к предприятиям, которые уже вложились в развитие производства, в том числе береговой переработки и флота. Это, безусловно, способ защитить основную отрасль экономики полуострова», - заявил председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын в интервью журналу «Fishnews – Новости рыболовства».

Он отметил, что краевой рыбохозяйственный комплекс всегда приводили как пример эффективной организации работы. «Наш регион показывает, как должна работать отрасль после закрепления долей квот, участков для промысла. Объемы вылова выросли с чуть более 700 тыс. тонн в 2008 году до более чем 1,5 млн тонн в 2018 году, выпуск продукции увеличился соответственно с 668 тыс. тонн до 1,2 млн тонн», - отметил руководитель АДЛК.

Камчатка также очень активно включилась в программу инвестиционных квот – и с проектами по строительству судов, и с проектами по строительству береговых предприятий (пять из девяти заводов на Дальнем Востоке были построены на Камчатке).

Тем не менее уже после реализации первого этапа программы к 2026 г. регион лишится 200 тыс. тонн квот, обратил внимание председатель ассоциации. В случае реализации второго этапа ожидаемые потери составят, по словам Владимира Галицына, еще порядка 300 тыс. тонн.

«При этом надо понимать, что большинство компаний, которые направили свои ресурсы на реализацию инвестиционных проектов ранее, не смогут так же активно участвовать в новом распределении. Получается, тем, кто уже вложился в развитие, брал кредиты, отслеживал ситуацию на рынке, модифицировал производство под выпуск продукции глубокой переработки, фактически говорят: «Всем спасибо, молодцы! Но так как вы делали эту работу самостоятельно, а также в рамках первого этапа инвестквот, мы в любом случае перераспределим ресурс тем, кому он, по нашему мнению, нужнее», - прокомментировал председатель ассоциации.

«Глава региона предложил вариант, который поможет учесть то, что было сделано предприятиями в последние годы, а сделано было немало. Да, продумать механизмы расчета и использования такого норматива сложная задача. Однако это позволит справедливо оценить вклад каждой компании в развитие», - добавил Владимир Галицын.

Также необходимо учитывать, что, помимо крупных компаний, есть и множество мелких и средних предприятий, отметил он.

Текст полностью смотрите в рубрике «Интервью».

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НазадМетки: дальний востоккамчатка
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