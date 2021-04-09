Изменения по распределению рыболовных участков, пересмотр действующей системы предоставления квот, новые условия работы из-за пандемии – у отраслевых объединений насыщенная повестка. Хотелось бы, чтобы к нестабильности на рынках не добавлялись встряски в регулировании, рассказал в интервью Fishnews председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын .

– Владимир Михайлович, одно из резонансных предложений, с которыми выступили власти Камчатского края, – это инвестиционный норматив. Пока механизм в проработке, но основная идея, как я понимаю, такова: сохранять квоты за компаниями, которые уже вложили определенный объем средств в обновление основных фондов. Как вы оцениваете эту инициативу?

– На мой взгляд, инвестиционный норматив, предложенный губернатором региона Владимиром Солодовым, – это вариант справедливого отношения к предприятиям, которые уже вложились в развитие производства, в том числе береговой переработки и флота. Это, безусловно, способ защитить основную отрасль экономики полуострова. Сегодня для Камчатки такой вопрос актуален как никогда. В конце концов, это было бы справедливо и правильно.

Люди инвестировали в развитие производств без понуждения со стороны государства: напомню, в договорах на доли квот не предусматривалась обязанность пользователей вкладываться в те или иные направления деятельности. При этом для камчатских компаний это была нормальная практика. Камчатский рыбохозяйственный комплекс всегда приводили как пример эффективной организации работы: наш регион показывает, как должна работать отрасль после закрепления долей квот, участков для промысла. Объемы вылова выросли с чуть более 700 тыс. тонн в 2008 году до более чем 1,5 млн тонн в 2018 году, выпуск продукции увеличился соответственно с 668 тыс. тонн до 1,2 млн тонн.

И, конечно же, Камчатка очень активно включилась в программу инвестиционных квот – и с проектами по строительству судов, и с проектами по строительству береговых предприятий (пять из девяти заводов на Дальнем Востоке были построены на Камчатке). Тем не менее уже после реализации первого этапа программы к 2026 году регион лишится 200 тыс. тонн квот. В случае реализации второго этапа ожидаемые потери составят еще порядка 300 тыс. тонн. При этом надо понимать, что большинство компаний, которые направили свои ресурсы на реализацию инвестиционных проектов ранее, не смогут так же активно участвовать в новом распределении. Получается, тем, кто уже вложился в развитие, брал кредиты, отслеживал ситуацию на рынке, модифицировал производство под выпуск продукции глубокой переработки, фактически говорят: «Всем спасибо, молодцы! Но так как вы делали эту работу самостоятельно, а также в рамках первого этапа инвестквот, мы в любом случае перераспределим ресурс тем, кому он, по нашему мнению, нужнее».

Глава региона предложил вариант, который поможет учесть то, что было сделано предприятиями в последние годы, а сделано было немало. Да, продумать механизмы расчета и использования такого норматива – сложная задача. Однако это позволит справедливо оценить вклад каждой компании в развитие.

Также необходимо учитывать, что, помимо крупных компаний, есть и множество мелких и средних предприятий. В случае реализации второго этапа инвестквот крупные пользователи, безусловно, значительно пострадают, однако, как говорится, останутся на плаву и без части квот (не буду говорить о негативных экономических последствиях для них). Но для большей части средних и малых предприятий такое сокращение лимитов, скорее всего, станет фатальным.

Не добавляет позитива рыбакам и отсутствие стабильности в отрасли. Сегодня предлагается одна инициатива, завтра – другая, послезавтра – третья. При этом необходим системный подход, который бы определял перспективы и направления развития всего рыбохозяйственного комплекса. И уже исходя из этого могли бы приниматься глобальные для отрасли решения. В идеале, чтобы окончательно не развалить рыбную промышленность, сейчас необходимо не менять правила игры до окончания срока действия уже заключенных договоров. А для принятия системных решений и действий как минимум нужно дождаться окончания и оценить итоги и результаты реализации первого этапа инвестквот.

– Для добычи тихоокеанских лососей – важнейшей для Камчатки рыбы – нужны договоры на рыболовные участки. Большое внимание привлекли законодательные изменения по их распределению – ассоциация поднимала этот вопрос на разных площадках. Какая ситуация сейчас?

– Вопрос по-прежнему весьма актуален. Ситуация с законопроектом об электронных аукционах показала, что риски перераспределения сохраняются и за всеми предложениями в этой сфере нужно внимательно следить. Надеемся, что все условия, которые были подтверждены в 2019 году при переоформлении договоров на участки, останутся неизменными.

Предприятия Камчатки вкладывали и по-прежнему вкладывают огромные средства в развитие береговой переработки. Инвестиции в строительство и модернизацию производств составили более 50 млрд рублей, объем холодильных мощностей для хранения продукции вырос более чем на 42 тыс. тонн. Дополнительно создано порядка 4 тыс. рабочих мест. Соотношение по объемам переработки между морем и берегом изменилось в пользу берега.

Гарантии и уверенность предприятий в том, что они смогут заниматься промыслом долгое время – как минимум 20 лет, как это было при закреплении участков в 2008–2010 годах, – обеспечивают позитивный эффект. И не только в плане инвестиций в производство. Может быть, это и не лежит на поверхности и не все это понимают, но получающие доступ к ресурсу на короткие сроки, как правило, не заботятся о его дальнейшей судьбе и сохранении. Для них важно за отведенное время извлечь как можно больше прибыли.

Те же, кто приходит в отрасль на долгое время, видят горизонты планирования и перспективы долгой работы и без понуждения вкладываются не только в развитие производства. Финансируют рыбоохранные мероприятия в помощь федеральным контролирующим органам. Пример тому – участие камчатских предприятий и районных ассоциаций рыбопромышленников. Ежегодно на эти мероприятия выделяется порядка 300 млн рублей, и, поверьте, это приносит ощутимые результаты. Такая работа стала возможна только с 2009 года, после закрепления участков на 20 лет. Отсутствие таких условий косвенно послужило причиной того, что произошло с ресурсом в соседних с нами регионах, где за последние годы запасы лососей сократились в несколько раз. Когда пользователь не видит перспективы, понимает, что в любой момент может лишиться доступа к ресурсу, нет необходимости да и возможности развивать производство, а уж тем более тратиться на рыбоохрану.

Многие камчатские компании, хотя формально и не отвечают критериям отнесения к градо- и поселкообразующим предприятиям, но по сути являются таковыми. Помогают муниципалитетам в решении социальных задач: кто-то содержит инфраструктуру, кто-то предоставляет технику, кто-то построил и содержит причалы, через которые идут грузы для жизнеобеспечения прибрежного поселка. И, безусловно, все эти предприятия дают работу и источник существования местному населению.

Сейчас готовится краевая стратегия развития рыбохозяйственного комплекса. В ней предложено предусмотреть заключение трехсторонних соглашений – между органом местного самоуправления, региональными властями и рыбопромышленной компанией. Такие соглашения как раз и должны определить, какую помощь будут оказывать предприятия территории, на которой работают.

В марте в Госдуме рассматривались, но, к сожалению, по формальным признакам были отклонены поправки в законопроект об электронных аукционах, предложенные членами Совета Федерации, в том числе от Камчатского края. Сенаторы выступили за то, чтобы без торгов закреплять участки за пользователями, которые добросовестно исполнили свои обязательства по заключенным договорам. Конечно, мы поддерживаем эту инициативу, направленную на защиту законопослушных и ответственных рыбопромышленных компаний. Почему бы государству не поддержать их такими гарантиями, как это делается во всем цивилизованном мире?

– Перед регионами стоит задача сформировать перечни рыболовных участков. Как продвигается эта работа в Камчатском крае?

– Работа по описанию границ в соответствии с новыми требованиями уже ведется. С наступлением тепла, когда на водоемах начнет сходить лед, процесс пойдет более активно. Планируем, что пик этой работы придется на июнь-июль, на период лососевой путины, и к концу лета – началу осени мы завершим ее в отношении большинства рыболовных участков. Главное, что совместно с министерством рыбного хозяйства Камчатского края и территориальным управлением Росрыболовства обсуждены и определены основные условия организации этой работы.

– Лососевая путина в этом году, судя по всему, вновь будет проходить в условиях ограничений, введенных из-за коронавируса. На Камчатке уже наметили алгоритм завоза работников на промысел. Какие сложности вы видите в организации этого процесса?

– Пока еще массового завоза работников на путину нет, основной старт будет дан в начале мая. Но, конечно, подготовка ведется уже сейчас.

Объясню, какие мы видим риски. В соответствии с требованиями Роспотребнадзора, вахтовым и по аналогии сезонным работникам, приезжающим на Камчатку, для допуска на работу нужны результаты двух тестов – ПЦР и ИФА. В первую очередь сложность состоит в недостаточных возможностях по отбору биологического материала на анализ. По аналогии с прошлым годом ожидается, что в пиковый период на путину в край будет приезжать до 300 человек в день, и мы можем получить проблему с прохождением тестирования, ведь на забор материала у одного человека потребуется 5–7 минут, а к этому еще необходимо прибавить время на оформление документов. В краевом минздраве заверяют, что региональные учреждения готовы обеспечить проведение до 2 тыс. тестов в сутки. Важно, чтобы эта задача была выполнена.

Во-вторых, людей, которые прибывают на Камчатку, необходимо до получения результатов тестирования разместить в местах обсервации. Это тоже может стать проблемой, поскольку в прошлом году мы уже ощутили нехватку таких мест для размещения значительного количества приезжих. Тут же встает вопрос, где изолировать людей, у которых будет обнаружен коронавирус.

Сейчас по поручению губернатора совместно с краевыми властями мы прорабатываем вопросы по организации путины в условиях борьбы с коронавирусом. Задача, как и в прошлом году, в том, чтобы болезнь не распространялась, а предприятия смогли организовать эффективную и бесперебойную работу на промысле. Уверен, что мы справимся с проблемами и не допустим распространения инфекции. Тем более что в прошлом году в гораздо более сложных условиях подготовки к путине, благодаря слаженной работе и ответственному отношению камчатских рыбопромышленников, на перерабатывающих заводах не было допущено ни одной серьезной вспышки коронавирусной инфекции.

– В регионе разрабатывается стратегия развития рыбохозяйственного комплекса на период до 2035 года. Как я понимаю, ваша ассоциация участвует в подготовке?

– В соответствии с распоряжением губернатора, ассоциация является одним из соразработчиков документа. Сейчас идет активная доработка проекта стратегии, в том числе проводятся встречи, обсуждения, стратегические сессии. Очень важно, чтобы он создал прочную основу для решения задач отрасли на перспективу и обеспечил ее стабильное и поступательное развитие в крае. Например, те же трехсторонние соглашения между регионом, муниципалитетом и предприятием. Если они помогут зафиксировать роль, которую играют конкретные компании в поддержке территорий, помогут учесть эту работу в перспективе, в том числе при распределении участков, это будет благо для всех и в первую очередь для жителей Камчатки.

Стратегия позволяет собрать, проанализировать и обобщить аналитические материалы о работе отрасли, и это тоже немаловажно.

– Среди важнейших направлений работы ассоциации – совершенствование правил рыболовства. Как здесь складывается ситуация?

– В этом году в связи с принятием закона «Об обязательных требованиях в РФ» поменялся порядок вступления в силу изменений правил рыболовства. Теперь это может происходить либо с 1 марта, либо с 1 сентября соответствующего года. Таким образом, интересующие нас изменения, которые рассматривались и единогласно были поддержаны на Дальневосточном научно-промысловом совете (ДВНПС) в ноябре 2020 года, к лососевой путине, к сожалению, выйти уже не успеют. Но в любом случае к осени мы ждем поправок.

Я сторонник того, чтобы правила менялись как можно реже. Однако жизнь все-таки требует внесения коррективов. В частности, такая необходимость продиктована разнонаправленной в дальневосточных регионах правоприменительной практикой со стороны контролирующих органов.

Необходимо реагировать и на те изменения, которые происходят на промысле. В частности, на Камчатке нужно подумать над ограничением длины центрального крыла ставных неводов в некоторых промысловых районах полуострова. Необходимо реагировать и на попытки использования стационарных ловушек на речных рыболовных участках при промысле лососей. Безусловно, такие орудия лова позволяют увеличить объемы добычи, но при этом возрастает нагрузка на популяцию, что требует дополнительных мер регулирования. А надо ли это делать, когда уже сложилась определенная и достаточно эффективная система организации промысла? Такие моменты – одно из оснований для изменения правил.

Уверен, что мы выстроим работу по внесению изменений в правила с учетом требований нового законодательства.

Маргарита КРЮЧКОВА, журнал «Fishnews - Новости рыболовства»

Апрель 2021 г.