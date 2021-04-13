ДВНПС обсудит подготовку к лососевой путине

Дальневосточный научно-промысловый совет соберется во Владивостоке 15 октября. На весеннем заседании представители власти, науки и бизнеса традиционно подводят итоги сезона «А» минтаевой путины и рассматривают вопросы организации лососевого промысла.

Заседание ДВНПС пройдет в рамках рабочей программы главы Росрыболовства. Илья Шестаков также проведет во Владивостоке совещания по вопросам долгосрочной стратегии использования ресурсов минтая, традиционного рыболовства КМНС.

На заседании научно-промыслового совета будет представлен проект пятилетней программы исследований лососей в российских водах и открытой части Тихого океана. Перед путиной ДВНПС рассматривает и стратегию организации лососевого промысла по регионам: примерные сроки открытия и закрытия лова, меры регулирования, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно стартовому прогнозу, в этом году на Дальнем Востоке возможный вылов тихоокеанских лососей составляет 459,3 тыс. тонн. На Камчатке ожидается добыча около 359 тыс. тонн.

Предполагаемый вылов красной рыбы в Сахалинской области наука оценила в 45 тыс. тонн, в Хабаровском крае – в 37 тыс. тонн. В Магаданской области, Чукотском автономном округе и Приморском крае прогнозируется общий объем добычи 17,7 тыс. тонн.

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