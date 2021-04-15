Опасные морепродукты не попали на столы приморцев

Пограничники Приморского края изъяли из незаконного оборота в общей сложности более 4 тонн деликатесов – креветки, краба, гребешка, красной икры. По предварительной оценке, рыночная стоимость этих продуктов может превышать 6 млн рублей.

Свыше 1,5 тонн краба и креветки разных видов пограничники совместно с сотрудниками полиции обнаружили в остановленных автомобилях. Так, в Кавалеровском районе в микроавтобусе нашли 68 мешков с северной и гребенчатой вареной креветкой. У владельца японского фургона на автодороге Южно-Морской – Находка выявили 19 мешков с различным крабом. Третий рейд - северо-восточнее поселка Козьмино - завершился изъятием у перевозчика 25 мешков варено-мороженой креветки.

Как рассказали Fishnews в пресс-группе регионального погрануправления, все морепродукты перевозились в антисанитарных условиях и без документов.

На территории промышленной базы во Владивостоке изъято порядка 2,7 тонны готовых к реализации деликатесов - креветки, краба, гребешка, икры лососевых. Продукция находилась в рефрижераторных контейнерах.

«По утверждению владельца морепродуктов сомнительного качества и без соответствующих документов, хранящийся товар предназначался исключительно для собственного потребления», - сообщили в погрануправлении.

По данным фактам проводятся разбирательства, по результатам которых будут приняты процессуальные решения.

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