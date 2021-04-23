Роман Витязев: Марикультуре ДФО необходимы крупные игроки

Проблемы аквакультуры будут оперативно решаться только тогда, когда в этом бизнесе сформируется мощное лобби, а приоритетом чиновников станет ликвидация административных барьеров, считает председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев.

В интервью Fishnews руководитель отраслевого объединения напомнил о насущных вопросах марикультуры ДФО, а также рассказал о некоторых позитивных изменениях в этой сфере.

Под вопросом остается перспектива работы на участках в охранной зоне Дальневосточного морского заповедника. При этом на стороне аквафермеров выступили краевые власти - губернатор Олег Кожемяко направил обращение в Минприроды.

«Глава региона действительно обозначил позицию края: необходимо разрешить в охранной зоне заповедника рыбохозяйственную деятельность в целом, не только аквакультуру. Ведь в этом районе традиционно ведется, например, добыча зарывающихся моллюсков», - отметил Роман Витязев.

По его словам, Минприроды подтвердило свою готовность внести необходимые корректировки в редакцию готовящегося нового положения об охранной зоне заповедника.

«Хотелось бы, чтобы запрет сняли поскорее, ведь сроки поджимают - с апреля температура воды повышается и марифермеры начинают сезонные работы. Задержка с устранением этой проблемы уже привела к ущербу для бизнеса», - подчеркнул председатель ДВ СПМ.

Говоря про сложности поставок в Китай, Роман Витязев затронул проблему, не связанную с коронавирусом. «Дело в том, что у марифермеров Приморья объемы поставок за рубеж в принципе небольшие по сравнению с рыбаками. Одна из причин - нехватка заводов, мини-заводов, которые имеют китайские номера, аттестованных по стандартам КНР. Существует реальный дефицит заводских мощностей - как для переработки продукции товарной аквакультуры, так и для получения молоди», - констатировал глава союза.

Он считает, что каждый пользователь, инвестор должен иметь возможность на прилегающей к рыбоводному участку территории строить свои производственные мощности.

«Однако процедура забюрократизирована, в законодательстве масса ограничений, и, как следствие, очень сложно не то что построить завод, а хотя бы получить и оформить землю. Поэтому здесь базовый вопрос – ликвидация локальных административных барьеров, а также анализ имеющихся ограничений и возможностей для их корректировки», - обратил внимание собеседник Fishnews.

Другой насущный вопрос – контроль со стороны погранслужбы. Марифермеры опасались, что нарушителями пограничного режима могут счесть работников хозяйств, выходящих в море на маломерных судах, в том числе в темное время суток.

ДВ СПМ нашел решение: для ночных выходов флот предприятий марикультуры оборудуют техническими средствами контроля. При содействии Центра системы мониторинга рыболовства и связи организованы пробная установка, тестирование и оформление сертифицированного ТСК на маломерное судно.

В числе положительных изменений Роман Витязев отметил улучшение сервиса «Аквавосток» - возможность создания участков с привязкой к береговой полосе. Создавать участки стало удобнее, кроме того, появилась возможность существенно выиграть в площади, напомнил руководитель отраслевого объединения.

«Еще одна позитивная новость - я вошел в новый состав Общественного совета при Федеральном агентстве по рыболовству, - рассказал глава ДВ СПМ. - На этой площадке буду поднимать проблемные вопросы аквакультуры не только Дальнего Востока, но и всей России, ведь сложности у аквафермеров разных регионов схожие».

Он уверен, что необходимо комплексно и системно повышать инвестиционную привлекательность дальневосточной марикультуры.

«У нас на сегодняшний день не хватает серьезных инвесторов с хорошими лоббистскими возможностями. Мы наблюдаем за крупными рыбодобывающими компаниями и понимаем, что только наличие подобного игрока или игроков в нашей отрасли позволит эффективно корректировать и оптимизировать законодательство, а также реализовывать действительно масштабные проекты», - заметил Роман Витязев.

Председатель союза добавил, что нужно также ориентировать чиновников на местах на экономический рост отрасли, исключение административных барьеров. Чтобы аквакультуру Дальнего Востока наконец стали воспринимать всерьез - как динамично развивающийся бизнес, который поставляет на рынки товарную продукцию, дает рабочие места, налоги, подчеркнул глава ДВ СПМ.

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