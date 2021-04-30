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Глава Федеральной антимонопольной службы Максим ШАСКОЛЬСКИЙ на коллегии ведомства. Фото пресс-службы ФАС

Новый нацплан развития конкуренции утвердит правительство

Проект национального плана развития конкуренции на 2021 - 2025 гг. направлен в правительство, сообщил глава антимонопольной службы Максим Шаскольский на коллегии ведомства. Он отметил, что одной из задач останется недискриминационный доступ к природным ресурсам.

Новый национальный план развития конкуренции, в отличие от документа 2017 г., утвердит правительство. Проект уже передан в кабмин, сообщил руководитель ФАС Максим Шаскольский. «Принято решение об утверждении документа актом правительства», - рассказал он.

При этом в числе задач, на решение которых будет направлен нацплан, Максим Шаскольский назвал обеспечение недискриминационного доступа к природным ресурсам.

Как сообщает корреспондент Fishnews, к расширенному заседанию коллегии ФАС был подготовлен доклад о работе ведомства. В разделе по антимонопольному контролю служба в том числе указала на законопроект по переводу торгов в рыбной отрасли в электронный формат. Отмечено, что документ разработан при активном участии ФАС. Этот документ, напомним, затормозили из-за неоднозначных формулировок по рыболовным участкам.

Среди результатов работы в сфере контроля за иностранными инвестициями говорится о подготовленном законопроекте о рыбной отрасли. Эта инициатива предусматривает снижение порога зарубежного участия в рыбодобывающей организации, при котором требуется предварительное согласование профильной правкомиссии. В марте Госдума приняла этот законопроект в первом чтении.

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