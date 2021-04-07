Рыбаки и верфи: что показало строительство судов в России

Вопросы судостроения на российских верфях и программы инвестквот обсудили на конференции Fishnews Online члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций и исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей Несветов.

Компании СЗРК активно обновляют флот. Уже в апреле-мае к промыслу должен приступить траулер-процессор «Баренцево море», строятся и другие суда этой серии на Выборгском заводе. Идет работа по краболовам на заводе «Красное Сормово». Прототип этой серии судов для добычи и переработки краба консорциум построил на турецкой верфи. «У нас также есть проекты переоборудования судов в Турции», - рассказал Сергей Несветов.

Процесс столь масштабного строительства непростой. Основной проблемой, с которой пришлось столкнуться рыбакам, остается финансовое состояние Выборгского завода, выполняющего заказы для Архангельского тралового флота (входит в СЗРК) и других рыбацких компаний. Шагов, которые кардинально изменили бы ситуацию к лучшему, по-прежнему нет, отметил представитель консорциума. Сейчас ожидаются переговоры по этому поводу с ОСК.

По мнению Сергея Несветова, нельзя сказать, что российское судостроение хуже, чем в Турции. «Что касается России, я думаю, что мы сможем все это построить - все, что сегодня заказано. Вопрос только в желании и в подходе верфей. И в наличии средств и ресурсов», - подчеркнул рыбопромышленник.

Так, рыбаки подчас сталкиваются с тем, что приоритет отдается военным заказам, строительство гражданского флота отодвигается на второй план.

Очень важно также доверие между верфью, проектантами, заказчиком и подрядчиками, готовность отечественных судостроителей воспринимать чужой опыт. «Если верфь идет на контакт, если она четко понимает, что готова учиться, то я думаю, что проблем никаких не будет», - отметил представитель СЗРК.

В целом процесс обновления промысловых судов на отечественных верфях будет долгим, трудным и, наверное, дорогим - как и любой первый опыт, но заказы все же будут выполнены, считает Сергей Несветов.

Сейчас власти говорят о продолжении программы инвестиционных квот, правда, больше речь идет о Дальнем Востоке и о береговых заводах. На Северном бассейне запускать второй этап пока нецелесообразно, высказал точку зрения рыбопромышленник. По прогнозам Росрыболовства, по итогам первого раунда по бассейну флот будет обновлен на 80%. «Что касается береговых заводов либо холодильных мощностей, практика показывает, что даже в период острой ситуации с Китаем на Севере никакого дефицита не было», - обратил внимание Сергей Несветов.

Представитель Северного бассейна уверен, что прежде чем переходить к новым распределениям, нужно подвести итоги первого этапа, который пока еще весьма далек от своего завершения.

О том, что надо осмыслить результаты уже проделанной работы, заявили и руководители рыбохозяйственных ассоциаций. Надо понять, как работают уже запущенные объекты инвестиций, отметил председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов.

Нужно учитывать, что дополнительные инвестиционные квоты не возникают из ниоткуда – они изымаются у действующих предприятий, обратили внимание участники конференции.

Нельзя забывать о малом и среднем бизнесе, который, может быть, не в состоянии вложиться в крупные инвестиционные проекты, но обеспечивает рабочие места для жителей прибрежных территорий, платит налоги. На этом аспекте остановились президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко и председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

В целом очень важно тщательно просчитывать последствия изменений регулирования и оценивать их влияние на перспективу, подчеркнули участники обсуждения.

В онлайн-конференции с представителем СЗРК участвовали президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын, президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков, президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко, председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов, председатель совета директоров медиахолдинга Fishnews Эдуард Климов.

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