Пандемия добавила привлекательности биржевой торговле рыбой

Биржевая сделка по продаже 800 тонн российского минтая в Южную Корею успешно завершилась, стороны остались довольны друг другом. В условиях закрытых из-за пандемии границ благодаря бирже покупатель смог контролировать вылов и производство продукции.

Рыбопродукцию уже получил покупатель в порту назначения, сообщает корреспондент Fishnews. Напомним, сделка состоялась 25 января при участии АО «ДАРД» и содействии Торгового представительства России в Республике Корея. Покупатель – южнокорейская компания WS Global Inc., поставляющая продукцию в торговые розничные сети. Размер лота – 800 тонн неразделанного минтая (размер 35+ см) производства компании «Корякморепродукт». Объем договора – 56,8 млн рублей. По контракту на условиях CFR продавец обязался доставить товар в порт Пусан.

Как заявил заместитель генерального директора «Корякморепродукта» Александр Ткаченко, в условиях жестких карантинных мер со стороны Китая биржа позволила найти покупателя на альтернативном рынке и заключить контракт на взаимовыгодных условиях.

В торгпредстве подчеркнули, что после реализации первой партии продукции WS Global Inc. получит возможность выстроить дальнейшую экономическую стратегию и расширить взаимодействие с российским рынком рыбы и морепродуктов.

Торговый представитель РФ в Республике Корея Александр Масальцев заявил: «Мы удовлетворены фактом завершения крупнейшей сделки на поставку минтая на базе АО «ДАРД» и намерены продолжать работу в этом направлении, рассчитывая на рост заинтересованности со стороны южнокорейских контрагентов».

Он добавил, что торговое представительство оказывает «Дальневосточному аукционному рыбному дому» активное содействие в поиске заинтересованных импортеров рыбопродукции из Южной Кореи. Торгпредство также информирует деловые круги республики о возможности размещения заказов на электронной биржевой площадке и о преимуществах участия в такой торговле.

Владелец компании WS Global Inc. Хы Ду Сан сообщил, что доволен качеством доставленной продукции. «Хотелось бы поблагодарить компанию «Корякморепродукт» за надежное партнерство. Когда в порту Пусан возникли сложности из-за забастовки докеров, наши партнеры нашли возможность разделить с нами непредвиденные расходы», – рассказал Хы Ду Сан.

Он подчеркнул заинтересованность к дальнейшему сотрудничеству с «Корякморепродуктом» и по другим товарным позициям, в частности по продукции из лососевых. Кроме того, глава корейской компании уже разместил на бирже заказ на регулярные поставки живого краба из России.

Генеральный директор АО «ДАРД» Сергей Лелюхин рассказал, каким образом осуществлялся контроль покупателя за качеством товара. «В условиях пандемии покупатель не имел физической возможности осмотреть продукцию перед приобретением. Биржа взяла на себя роль посредника и гаранта. По нашим договоренностям поставщик не реже двух раз в неделю направлял покупателю судовые донесения. Мы также взяли на себя функции выборочного контроля упаковок с готовой продукцией, чтобы покупатель смог убедиться в ее соответствии условиям контракта. Кроме того, мы договорились с поставщиком о возможности фото и видеофиксации как готовой продукции, так и производственного процесса», – сообщил Сергей Лелюхин.

Владелец WS Global Inc. обратил внимание, что возможности учредителей «Дальневосточного аукционного рыбного дома» позволяют бирже привлекать надежных, компетентных экспертов. «Исходя из опыта первой сделки, мы предложили бы ДАРД взять на себя дополнительную функцию инспекции и промежуточных экспертиз. Было бы неплохо, если бы биржа выдавала сертификат или заключение экспертизы качества продукции», – отметил Хы Ду Сан.

Сергей Лелюхин считает, что это понятное и правильное пожелание. «Да, в дальнейшем мы будем работать с привлечением независимых экспертов, которые смогут проводить инспекции по поручению ДАРД. Отработка технологии продаж через биржу продолжается», – сказал он.

Напомним, в 2020 г. правительство утвердило национальную программу развития Дальнего Востока до 2035 г. Среди мер, направленных на поддержку ключевых отраслей, предусмотрено введение требований по экспорту отдельных видов рыбной продукции через электронную биржу.

«Необходимо отметить несомненные преимущества электронной площадки перед традиционным форматом совершения сделок. В их числе унифицированные условия поставки и оплаты, прозрачность совершаемых сделок и сокращение цепочки посредников, в чем крайне заинтересованы южнокорейские импортеры, – обратил внимание Александр Масальцев. – Со своей стороны торговое представительство продолжит прилагать усилия для продвижения данного инструмента торговых отношений и развития связей дальневосточных рыбопромышленников с Республикой Корея».

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