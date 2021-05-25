Совет Федерации присмотрит за глубоководным крабом

Сенаторы планируют следить, как покупатели квот вылова глубоководных крабов выполняют взятые на себя обязательства по строительству судов в России. Аукционы по этим специфичным объектам промысла привлекли особое внимание.

Вопрос с глубоководными крабами президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов поднял на совещании по обновлению промыслового флота, организованном комитетом Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию.

Напомним, что аукцион по продаже долей квот добычи глубоководных крабов – стригунов ангулятуса и красного – в инвестиционных целях неоднократно признавался несостоявшимся: заявок на участие не поступало. В 2020 и 2021 гг. Росрыболовству удалось продать пять наборов долей квот: четыре – компании «Тефида» и один – «Амуррыбпрому». Торги по последнему лоту запланированы на 31 мая, сообщает корреспондент Fishnews.

Согласно законодательству, покупатели квот должны построить промысловый флот на отечественных верфях. Но пока нет информации, где будут реализованы четыре заказа.

По этим лотам еще не вышел срок, в который пользователь должен представить в Федеральное агентство по рыболовству информацию по строительству, обратил внимание начальник управления экономики и инвестиций ведомства Андрей Михалевич.

«Как такие сведения будут представлены, мы вам сообщим дополнительно», – пообещал он первому зампреду комитета СФ Сергею Митину.

Сенатор отметил, что аукционы по глубоководным крабам привлекли особое внимание – и Генпрокуратуры, и правительства. «Не раз они переносились, срывались», – напомнил парламентарий. В Совете Федерации намерены следить за ситуацией.

«Хотелось бы нам тоже услышать все-таки дальнейшую судьбу этих лотов, ну и двух оставшихся тоже. Поэтому просьба нас проинформировать», – обратился к Росрыболовству Сергей Митин.

В Совете Федерации осуществляют мониторинг строительства промысловых судов на российских верфях – в рамках программ инвестиционных квот и крабовых квот с обязательствами по строительству флота. Обсуждению вопросов, возникающих при реализации проектов, и было посвящено совещание.

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