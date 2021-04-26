Лот с глубоководными крабами вновь выставили на торги

Росрыболовство объявило новый аукцион по продаже долей квот крабов-стригунов ангулятуса и красного в комплекте с обязательствами по строительству судна. Торги назначены на 31 мая.

Информация об очередном аукционе по квотам глубоководных крабов размещена на официальном сайте Росрыболовства и сайте torgi.gov.ru. Торги проводятся в электронной форме на площадке Российского аукционного дома. Единственный лот включает две доли квоты добычи в инвестиционных целях краба-стригуна красного в Японском море и две доли стригуна ангулятуса в Охотском – по 16,666% каждая.

Ранее эти объемы планировали разыграть на аукционе 7 апреля со стартовой ценой 235,4 млн рублей. Но торги были признаны несостоявшимися – заявок не поступило.

Теперь начальную стоимость понизили до 211,84 млн рублей, сообщает корреспондент Fishnews. Это будет уже седьмая попытка.

Если аукцион завершится успешно, крабовые квоты закрепят за победителем на 15 лет. Кроме того, победившая компания будет обязана построить на российской верфи краболовное судно длиной свыше 50 м.

Квоты добычи глубоководных крабов в инвестиционных целях Росрыболовство продает с 2019 г. На остальные пять лотов поступало по одной заявке, и они отошли единственным заявителям: четыре лота достались компании «Тефида» и один – компании «Амуррыбпром».

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