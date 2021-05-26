Новости
Проблемы строительства краболовов на Дальнем Востоке обсудили в рамках конференции Fishnews Online

Опыт с промысловым флотом нарабатывается непросто

Обсуждение в Совете Федерации показало, что российские верфи не были готовы к столь большому числу заказов рыбопромыслового флота. Одним из острых вопросов для судостроителей остается кадровый, отметил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов на онлайн-конференции Fishnews.

На совещании, организованном профильным комитетом Совета Федерации 24 мая, обсуждались проблемы, которые возникают при реализации программы инвестквот и строительстве флота под крабовые квоты.

В частности, предложено увеличить предельные сроки, которые по законодательству отводятся на постройку судов. Верфи не укладываются в оговоренные графики. Российские заводы оказались не готовы к столь большим заказам от рыбаков в столь короткий период - об этом говорилось на совещании, обратил внимание президент АРПП Георгий Мартынов на конференции Fishnews Online.

Тема постройки промыслового флота привлекает внимание дальневосточников не только с учетом важности для региона рыбной отрасли. Солидная доля заказов на краболовные суда реализуется на Дальнем Востоке - здесь строятся 15 краболовов. Из них 13 - в Приморском крае, напомнил руководитель ассоциации.

«Пять краболовов строятся на Восточной верфи и восемь - на Находкинском судоремонтном заводе», - отметил Георгий Мартынов (он не только возглавляет Ассоциацию рыбохозяйственных предприятий Приморья, но и входит в состав совета директоров НСРЗ).

Работа по реализации заказов на Находкинском заводе продолжается, все в порядке, но естественно, что настолько сложный процесс не обходится без вопросов, рассказал президент АРПП. И одной из ключевых проблем для судостроителей остается кадровая. Для ее решения планируется использовать кооперацию с зарубежными партнерами - это поможет повысить скорость строительства.

Сенаторы продолжат следить, как выполняется программа строительства судов под квоты. Безусловно, здесь важен парламентский контроль, считает руководитель ассоциации.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

Задать вопрос редакции
НазадМетки: дальний восток
Поиск по дате / Календарь новостей
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 26
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31

Опрос

Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

От первого лица

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс» Эдуард КЛИМОВ

Председатель совета директоров медиахолдинга «Фишньюс»

Эдуард КЛИМОВ

Мы не можем жить без рыбы, это факт

Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ

Губернатор Камчатского края

Владимир СОЛОДОВ

Камчатка меняет облик отрасли

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства Илья ШЕСТАКОВ. Фото пресс-службы ведомства

Заместитель министра сельского хозяйства – руководитель Росрыболовства

Илья ШЕСТАКОВ

У нас есть запас времени для дальнейших аукционов

Все материалы

Интервью

Генеральный директор группы комппаний «Русский краб» Александр САПОЖНИКОВ

Генеральный директор группы комппаний «Русский краб»

Александр САПОЖНИКОВ

Усиливаемся на всех основных рынках

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман ВИТЯЗЕВ

Председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры

Роман ВИТЯЗЕВ

Марикультуре ДФО необходимы крупные игроки

Президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей БУГЛАК

Президент Ассоциации добытчиков минтая

Алексей БУГЛАК

Охотоморская минтаевая путина 2021 года может войти в историю

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир ГАЛИЦЫН

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки

Владимир ГАЛИЦЫН

Учитывать вклад предприятий – это справедливо

Все интервью

Личное мнение

Председатель совета директоров, генеральный конструктор ЗАО «Русская пелагическая исследовательская компания» Олег БРАТУХИН

Председатель совета директоров ЗАО «Русская пелагическая исследовательская компания»

Олег БРАТУХИН

Трагедия «Скорпиона» требует системного анализа и взвешенных решений

Координатор проектов по устойчивому рыболовству Баренц-отделения WWF России Алексей ГОЛЕНКЕВИЧ

Координатор проектов по устойчивому рыболовству Баренц-отделения WWF России

Алексей ГОЛЕНКЕВИЧ

Баренцево море копит мусор всей Атлантики

Все материалы

Крупным планом

«Марик» поможет с выбором из современной линейки установок REICH для копчения и вяления по ценам официального представительства

Marique: готовые решения для рыбопереработки

Ассоциация рыбохозяйственных предприятий Приморья проанализировала, к каким результатам привело выполнение «рыбного» раздела дорожной карты ФАС. Фото пресс-службы ведомства

К чему привела дорожная карта ФАС

Средний вылов сардины на судосутки за последние четыре года поступательно увеличивался. Если в 2017 г. он составлял 2,5 тонны, то в 2020 г. – 111 тонн

Результаты пелагической путины – 2020: бочка меда и ложка дегтя

Новый флагман Архангельского тралового флота «Баренцево море» перед выходом на промысловые испытания. Фото предоставлено АТФ

Новый траулер АТФ испытывают большой рыбалкой

Все материалы

События

На Северной верфи спустили на воду траулер «Капитан Геллер» - второй в серии из десяти судов для группы «Норебо»

Второй траулер для «Норебо» встал на воду

Для участия в соревнованиях «Сахалинский лед» в этом году зарегистрировалось рекордное число команд

Соревнования «Сахалинский лед»: удача улыбнулась всем

Все события

Продвигая рыбу

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

Иваси от «Антея»: Возвращение легенды

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

«Витязь-Авто»: развивая камчатский берег

Все материалы

Выставки

Рейтинг@Mail.ru
yandex
Rambler's Top100

© 2006—2021 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А. Генеральный директор – Яшина Я.А. Главный редактор – Крючкова М.К. margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А.