Опыт с промысловым флотом нарабатывается непросто

Обсуждение в Совете Федерации показало, что российские верфи не были готовы к столь большому числу заказов рыбопромыслового флота. Одним из острых вопросов для судостроителей остается кадровый, отметил президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов на онлайн-конференции Fishnews.

На совещании, организованном профильным комитетом Совета Федерации 24 мая, обсуждались проблемы, которые возникают при реализации программы инвестквот и строительстве флота под крабовые квоты.

В частности, предложено увеличить предельные сроки, которые по законодательству отводятся на постройку судов. Верфи не укладываются в оговоренные графики. Российские заводы оказались не готовы к столь большим заказам от рыбаков в столь короткий период - об этом говорилось на совещании, обратил внимание президент АРПП Георгий Мартынов на конференции Fishnews Online.

Тема постройки промыслового флота привлекает внимание дальневосточников не только с учетом важности для региона рыбной отрасли. Солидная доля заказов на краболовные суда реализуется на Дальнем Востоке - здесь строятся 15 краболовов. Из них 13 - в Приморском крае, напомнил руководитель ассоциации.

«Пять краболовов строятся на Восточной верфи и восемь - на Находкинском судоремонтном заводе», - отметил Георгий Мартынов (он не только возглавляет Ассоциацию рыбохозяйственных предприятий Приморья, но и входит в состав совета директоров НСРЗ).

Работа по реализации заказов на Находкинском заводе продолжается, все в порядке, но естественно, что настолько сложный процесс не обходится без вопросов, рассказал президент АРПП. И одной из ключевых проблем для судостроителей остается кадровая. Для ее решения планируется использовать кооперацию с зарубежными партнерами - это поможет повысить скорость строительства.

Сенаторы продолжат следить, как выполняется программа строительства судов под квоты. Безусловно, здесь важен парламентский контроль, считает руководитель ассоциации.

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