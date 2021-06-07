Илья Шестаков призвал страны вместе бороться с браконьерскими уловами

Росрыболовство выступает за создание единой системы подтверждения законности всех ввозимых в РФ уловов и продукции из них. Для эффективной борьбы с ННН-промыслом необходимо усиление международной кооперации, подчеркнул глава ведомства Илья Шестаков.

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков выступил на видеоконференции, организованной Продовольственной и сельскохозяйственной организацией Объединенных Наций (ФАО). Отраслевые эксперты обсудили влияние браконьерства на устойчивость промысла и на конечного потребителя.

Глава Росрыболовства рассказал, что в РФ реализуется Национальный план действий по предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН-промысла. Ведется контроль оборота уловов и продукции из них - как ввозимых на территорию страны, так и вывозимых за ее пределы. Действует система документального подтверждения законности рыбо- и морепродукции.

Илья Шестаков напомнил, что Россия развивает международное сотрудничество по борьбе с браконьерством и оборотом нелегальных уловов. Заключены соответствующие межправительственные соглашения с Республикой Корея, КНДР, Японией, Китаем, США, меморандум с Канадой.

К примеру, в рамках соглашения с КНР в 2020 г. оформлено 4027 сертификатов на 1,5 млн тонн продукции, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства.

Также организован контроль в отношении всех уловов, вывозимых в страны Евросоюза. По данным ведомства, в прошлом году подтверждена законность происхождения в отношении 93% вывозимых с территории России уловов и продукции из них.

«В результате совместных мер удалось существенно ограничить основные каналы поставок на рынки Республика Корея, КНДР, КНР, Японии незаконно добытых водных биоресурсов, прежде всего валютоемких — крабов и крабовой продукции российского происхождения. Достаточно эффективно боремся с транзитом российских крабов через порты Кореи, Японии и КНДР в третьи страны. Продолжаем работу по распространению этих механизмов на другие виды водных биоресурсов», - отметил Илья Шестаков.

Росрыболовство работает над созданием системы прослеживаемости происхождения уловов на всех этапах их перемещения, единой системы контроля за работой рыбопромысловых судов, а также за освоением квот. Предусмотрено введение электронного судового журнала и электронной судовой подписи капитанов.

Федеральное агентство сформировало систему оповещения о фактах несоблюдения иностранными судами мер по сохранению и управлению водными биоресурсами. Одновременно создается национальный список браконьерского флота, заявили в ФАР.

В конце 2020 г. страна ратифицировала Соглашение о мерах государства порта. Сейчас Росрыболовство разрабатывает и согласовывает законопроект для его реализации.

«Россия планирует повысить эффективность своих действий, направленных на устранение ННН-промысла. Считаем необходимым усиление международной кооперации для ликвидации этого явления», - подытожил Илья Шестаков.

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