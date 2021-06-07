«Прибрежка» ждет решения

Важно как можно скорее внести изменения в законодательство по прибрежному рыболовству – осталось совсем немного времени до подачи заявок на выбор режима промысла в 2022 г., отметили в Союзе рыбопромышленников Севера.

Напомним, что Госдума готовится рассмотреть во втором чтении законопроект, предусматривающий изменения в регулировании «прибрежки». Изначально поправки были предложены для решения проблем, с которыми столкнулись пользователи Северного бассейна. Пограничные органы стали предъявлять предприятиям претензии из-за обработки рыбы на борту.

Ко второму чтению в законопроект предложен ряд изменений. Текст документа с поправками, которые профильный комитет Госдумы рекомендует к принятию, опубликован на сайте нижней палаты парламента, сообщает корреспондент Fishnews.

«Необходимость скорейшего утверждения данного законопроекта очень велика: через три месяца заявочная кампания. Рискнут ли рыбаки подаваться на прибрежную квоту при такой неясной ситуации с законом о прибрежном рыболовстве – большой вопрос. Если прибрежная квота не будет выбрана, береговые предприятия останутся без сырья, а, соответственно, население – без свежей рыбы», – прокомментировал генеральный директор Союза рыбопромышленников Севера Константин Древетняк. Его цитирует пресс-служба СРПС.

Сейчас предприятия ежегодно подают заявки на выбор режима рыболовства. Прием документов проходит с 1 сентября по 1 октября года, предшествующего году осуществления промысла.

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