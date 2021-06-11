Поставки в Китай: ясности не прибавилось

Российские предприятия так и остаются в неведении, как быть с заполнением «сертификатов здоровья» для поставок в КНР продукции береговых заводов и марикультуры. Торговля тормозится.

Поставки рыбы и морепродуктов в Китай российскому бизнесу приходится осуществлять в условиях нехватки информации. В июне компании стали сообщать, что китайская сторона не принимает продукцию берегового производства, следующую через погранпереход «Краскино – Хуньчунь». Зарубежные коллеги начали заворачивать товар, ссылаясь на то, что нет информации в графе «Название и номер промыслового судна» в «сертификате здоровья».

В пресс-службе Россельхознадзора, отвечая на запрос редакции 9 июня, сообщили, что заполнять графу по промысловому судну нужно только при его наличии. В ведомстве отметили, что разбираются в ситуации и «при необходимости» обратятся за разъяснениями к китайской стороне.

Пока, как рассказали Fishnews поставщики, проблема остается. Если включать в сертификат информацию о добывающих судах, то встает вопрос, как быть с аттестацией и получением китайских номеров.

Руководитель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев направил письмо главе Россельхознадзора Сергею Данкверту. Необходимо, чтобы российское ведомство дало китайским коллегам разъяснения. Также важно рассмотреть возможность согласования с Китаем единых правил заполнения «сертификата здоровья», чтобы исключить неоднозначные толкования со стороны китайских органов госконтроля.

«10 июня по видеосвязи проводилось заседание общественного совета при Россельхознадзоре. С начала недели не прошло порядка 40 машин с рыбной продукцией. Проблема острая для рыбохозяйственного комплекса, и я заранее обратился, чтобы поднять ее на встрече. Три часа шло заседание, выступить и получить информацию мне не дали», – рассказал Роман Витязев.

Президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов 9 июня поднял проблему на совещании у главы Минсельхоза России Дмитрия Патрушева. Министр поручил Россельхознадзору разобраться в ситуации и проинформировать о результатах отраслевое сообщество. Но пока официальных разъяснений не поступало, сообщил Fishnews Максим Козлов. «Впереди лососевая путина, и мы серьезно обеспокоены, что будет с поставками», – заявил руководитель АРСО.

Председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын направил письмо руководителю Федерального агентства по рыболовству Илье Шестакову, попросив организовать работу по урегулированию проблемы. «Аналогичное обращение мы отправили главе Россельхознадзора», – сказал руководитель АДЛК.

Вопрос волнует и членов Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья, он рассматривался на совете АРПП.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews