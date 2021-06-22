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Ход путины на Камчатке и в Хабаровском крае обсудили на конференции Fishnews Online

Лососевая путина: первые уловы и вопросы пандемии

Промысел лососей на Дальнем Востоке открыл счет первым тысячам тонн улова. Как идет работа на Камчатке и в Хабаровском крае, руководители отраслевых ассоциаций рассказали на конференции Fishnews Online.

В Хабаровском крае лососевая путина еще на самом старте. Раньше всего добыча была разрешена в подзоне Приморье, но прогнозные объемы вылова здесь скромные: в десятки тонн. Интересная ситуация складывается по симе в этом районе, это непромысловый объект, но в прошлые годы его ход был более активным, рассказал президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. Возникший вопрос, по его мнению, предстоит обсудить с наукой.

Основные объемы добычи лососей ожидаются в Северо-Охотоморской подзоне: где промысел откроется в начале июля. «Здесь рассчитывает на приличные уловы, лосось для программы «Доступная рыба», наверное, тоже пойдет из северных районов», - отметил руководитель АПРОХК.

Региональная комиссия по анадромным еще должна определить условия работы в бассейне Амура и лимане, но там ситуация с ресурсом уже не первый год сложная.

При этом в северных районах Хабаровского края непростая обстановка по коронавирусу. Вопросы с завозом сезонных рабочих на путину планируется обсудить на совещании 24 июня с краевыми властями, администрацией и рыбопромышленниками Охотского района.

Главный вклад в копилку лососевых уловов на Дальнем Востоке сейчас вносит нерка Усть-Камчатского района. По данным на 20 июня, ее добыто около 2,4 тыс. тонн. Общий вылов красной рыбы по Камчатскому краю - чуть больше 2,5 тыс. тонн, сообщил председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

«Рыбалка идет довольно неплохо, хотя были годы, когда мы на эту дату ловили по 6-8 тыс. тонн. При этом понимаем, что нам и не обещали большой прогноз по нерке», - рассказал руководитель АДЛК.

Он отметил, что удалось пропустить на нерест в реку Камчатка более 700 тыс. экземпляров ранней нерки. «Как говорят коллеги, таких пропусков не было уже несколько лет», - добавил Владимир Галицын. «Наблюдается позитивная динамика, мы видим результаты наших совместных действий с властью и наукой по регулированию промысла», - обратил внимание председатель ассоциации. В этом году предприятия отказались от промысла на реке, а основную зону облова ставных неводов в Камчатском заливе рыба в силу природных причин миновала.

«Мы предполагаем, что еще неделю продолжится достаточно активный ход нерки в Камчатском заливе и получится добрать объем», - отметил Владимир Галицын.

Скоро в путину должна вступить Карагинская подзона - рыбаки ждут уточненной информации ученых по итогам предпутинной съемки в Беринговом море. По Западной Камчатке исследования дают весьма позитивную картину.

Основная часть работников на путину завезена, при этом выполняются требования, направленные на борьбу с COVID-19, рассказал Владимир Галицын. Однако остается вопрос, как быть с логистикой и поставками на внешний рынок.

«Думаю, основной темой будет не то, как поймать рыбу, а как и куда мы ее повезем», - обратил внимание председатель АДЛК.

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НазадМетки: дальний востоккамчаткалосось
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