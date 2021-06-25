Рыбаки Сахалина надеются на увеличение прогноза по горбуше

Предпутинные исследования показывают возможность на пересмотр прогноза по вылову горбуши на Сахалине. Пока путина стартовала на Северных Курилах.

По данным на 24 июня, объемы добычи тихоокеанских лососей в Сахалинской области составили 416 тонн, сообщил Fishnews президент региональной ассоциации рыбопромышленных предприятий Максим Козлов. «Путина идет, вылов пока неплохой», - отметил он.

Первыми к промыслу лососей в островном регионе приступили рыбаки Северных Курил. Руководитель АРСО напомнил, что в этом году по соглашению с Камчатским краем сроки открытия лова в этих промысловых районах сдвинуты вправо - предполагается, что это поможет в сохранении ранней формы нерки.

Путина на Сахалине еще впереди. Рыбаки внимательно следят за результатами предпутинных исследований. «Наука делится с нами данными. 24 июня заместитель руководителя Росрыболовства Петр Савчук провел в регионе совещание, было озвучено, что работы в прикурильских водах показывают достаточно хорошие результаты. Понятно, что большая часть лосося идет, конечно, на Западную Камчатку, но, безусловно, часть этой рыбы следует и на северо-восток Сахалина», - рассказал руководитель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области.

По его словам, данные исследований дают надежду на увеличение прогноза по вылову горбуши на острове и пересмотр мер регулирования промысла. «В ближайшее время ждем рекомендации науки», - добавил Максим Козлов.

Власти Сахалинской области поднимали на штабе путины, который проводил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков, вопрос об усилении рыбоохраны. Недавно ведомство сообщило о готовности прикомандировать дополнительных инспекторов в ряд регионов, в том числе для помощи Сахалино-Курильскому теруправлению.

«Это важное решение, ведь, принимая решения об ограничениях легального промысла для сохранения ресурса, нужно не забывать о борьбе с браконьерами. Иначе принятые меры особого эффекта не принесут», - обратил внимание президент АРСО. При этом, конечно, проблема нехватки инспекторов рыбоохраны остается острой, добавил он.

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