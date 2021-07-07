Добыча палтусов ставит много вопросов

В Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья считают важным разделение группы «Палтусы» на отдельные виды. Есть и другие вопросы, которые предстоит решить для обеспечения рационального промысла, отметил руководитель АРПП Георгий Мартынов.

Наука готовится представить проект стратегии долговременного использования запасов палтусов Дальневосточного бассейна на период до 2040 г. С сохранением ресурса и организацией промысла этих рыб сейчас связан целый ряд вопросов, отметил на конференции Fishnews Online президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов. «По палтусам обстановка достаточно сложная», - заявил он.

Для сохранения ресурса важно решить вопрос ограничений использования донных сетей. Серьезная проблема - нахлебничество косаток: морской зверь оставляет рыбаков без улова.

Также для регулирования промысла нужно разделить группу «Палтусы» на самостоятельные виды, считает руководитель АРПП. Это необходимо и с точки зрения рационального использования биоресурса, полагают в отраслевом сообществе. О необходимости разделения заявили и в Межрегиональной ассоциации «Ярусный промысел».

«Надо советоваться с наукой и принимать решения, как обеспечить сохранение и рациональное использование запасов палтусов», - подчеркнул Георгий Мартынов.

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