Координационный совет: Спасибо рыбакам за их нелегкий труд

Рыбаки - это герои, в любых условиях они продолжают обеспечивать для страны миллионы тонн улова. Рыбацкое дело должно пользоваться заслуженным уважением в обществе, отметили члены Координационного совета рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока, поздравляя профессионалов отрасли с праздником.

Ежегодно российские предприятия добывают около 5 млн тонн. Чтобы улов попал к людям на стол, требуется приложить множество усилий, рыбное хозяйство - масштабный комплекс, включающий множество звеньев, но в основе всего лежит работа промысловиков. Труд рыбака требует опыта, знаний, физических усилий.

Задача отраслевых ассоциаций - работать над тем, чтобы для развития предприятий были созданы все возможности, чтобы рыбохозяйственный комплекс страны укреплял свои позиции, чтобы рыбаки трудились в хороших условиях, на современных мощностях.

От всей души поздравляем всех, кто обеспечивает страну уловами, с профессиональным праздником. Пусть ваш нелегкий труд всегда ценится по достоинству, здоровья вам и вашим близким, рыбацкой удачи!

С уважением, Координационный совет рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока: председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын, президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко.

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