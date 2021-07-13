Глава Росрыболовства обрисовал перспективы по крилю

О планах по добыче криля в зоне Антарктики заявили три компании, одна из них планирует построить с этой целью судно, рассказал руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Начать добычу криля в зоне Антарктики заинтересованы три компании - с ними сейчас проводятся переговоры, рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков о перспективах промысла ценного биоресурса.

«Одна компания уже имеет проект судна, которое они хотят строить», - отметил руководитель ведомства. Предполагается, что крилевой лов это предприятие начнет в 2025-2026 гг.

С другими двумя компаниями обсуждается возможность приобретения уже использовавшегося судна, сообщает корреспондент Fishnews. Это позволит начать добычу криля раньше и не упустить тех возможностей, которые есть у Российской Федерации по промыслу этого ресурса, обратил внимание Илья Шестаков.

Развитие добычи криля предусмотрено антарктической стратегией России. План мероприятий, утвержденный правительством в июне, включает регулярные экспедиции для оценки запасов этих ракообразных, разработку рекомендаций и документов по технологии производства различной продукции из криля.

Ранее глава Росрыболовства сообщал, что в перспективе четырех-пяти лет в Антарктике возможна добыча порядка 300 тыс. тонн криля для дальнейшей переработки.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews