Морское браконьерство — что делать дальше?

Истек срок реализации национального плана по борьбе с ННН-промыслом. Представители WWF России и Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота подготовили ряд предложений по работе на перспективу.

Национальный план действий по предупреждению, сдерживанию и ликвидации ННН-промысла был опубликован еще в начале 2013 г. В конце 2015 г. правительство утвердило перечень мер по реализации плана. При этом для всех целевых показателей в документе установлен единый срок — 2020 г.

Пришло время подготовить новый план или обновить нынешний, отмечают экологи и представители рыбной промышленности. Предложения по улучшению документа подготовили старший советник программы по устойчивому рыболовству Всемирного фонда природы (WWF России) Константин Згуровский, директор программы «Регулирование охраны окружающей среды и природопользования» WWF России Татьяна Шувалова и президент Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота Алексей Осинцев.

Эксперты рекомендуют провести внешнюю оценку эффективности системы спутникового мониторинга «Гонец». «Предлагаем включить в обновленный план наращивание количества объектов системы «Гонец» и, как результат, обеспечение полного охвата им морских районов в высоких широтах», — выдвинули инициативу представители WWF и АСРФ.

В публикации для Fishnews также отмечено, что пришло время установки на судах средств технической аудио- и видеофиксации, средств накопления необходимой информации и дистанционного доступа к ней. Поддерживают авторы статьи и активное внедрение электронного промыслового журнала (ЭПЖ).

Особое внимание уделено работе научных наблюдателей на судах. Эксперты предлагают утвердить на государственном уровне положение о системе наблюдателей и их статусе. «Грамотная организация наблюдения не только повысит эффективность работы по выявлению и пресечению случаев осуществления ННН-промысла, но и сможет обеспечить значительное повышение качества информации и данных, используемых для научно обоснованного регулирования промысла», — говорится в статье.

Следующим пунктом, по мнению коллектива авторов, должно стать снижение прилова и выбросов молоди, нецелевых и менее ценных видов, более точная оценка вылова (взвешивание улова и совершенствование орудий добычи).

По мнению авторов публикации, назрела необходимость перехода от системы учета вылова по выходу продукции на прямой учет. Для этого предлагается использовать весовые конвейеры. Для снижения прилова молоди надо продолжить разработку и испытания на минтаевом промысле новой траловой сортирующей системы, подчеркнули авторы.

Кроме того, они считают необходимым провести исследования по соответствию рыбопромысловой мощности используемых судов и величины запасов в основных районах добычи. А также обеспечить общественности доступ к информации о количественном и качественном составе промыслового флота, содержащейся в Государственном рыбохозяйственном реестре.

Авторы обратили внимание на Региональные рыбохозяйственные организации (RFMO). «Россия как член различных RFMO должна на двусторонней и многосторонней основе активнее сотрудничать с другими странами — членами RFMO по вытеснению браконьерских судов как из зон национальной юрисдикции, так и зон действия различных международных соглашений», — указали эксперты.

Также, по их мнению, принципы предосторожного и экосистемного подходов надо закрепить в федеральном законе «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов». Нужно, считают авторы статьи, расширить научные материалы, обосновывающие величины общего допустимого улова (ОДУ). Они должны содержать информацию о воздействии промысла на молодь, нецелевые, непромысловые или менее ценные виды.

Представители WWF и АСРФ считают, что управление рыболовством должно основываться на долгосрочном праве рыбаков на ресурсы (т.н. right-based management). Такая основа стимулирует рыбаков «обновлять производственные мощности для более глубокой переработки, совершенствовать технику лова, снижать воздействие на окружающую среду», говорится в статье.

Другие рекомендации касаются более активного участия общественности в управлении рыболовством с обсуждением рекомендаций ОДУ на бассейновых научно-промысловых советах, развития рыбоохраны — как на федеральном, так и на региональном уровнях, установления барьеров для браконьерской продукции, разработки эффективного механизма прослеживаемости уловов.

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