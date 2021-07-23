Рыбаки готовятся к новому походу за иваси

Дальневосточным рыбакам разрешено выловить более 600 тыс. тонн скумбрии и иваси за пелагическую путину 2021 г. Уже в августе отраслевые НИИ планируют усилить научно-информационное сопровождение промысла.

Путинный прогноз «Сайра, сардина, скумбрия — 2021» подготовлен специалистами Всероссийского НИИ рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО). Рекомендованный вылов дальневосточной сардины (иваси) в Южно-Курильской зоне определен в размере 300 тыс. тонн, скумбрии — 240 тыс. тонн. Для российских пользователей на взаимной основе выделена квота в экономзоне Японии на вылов 51,5 тыс. тонн скумбрии и 23,5 тыс. сардины-иваси.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ВНИРО, в рамках промышленного и прибрежного рыболовства рыбаки могут добыть 70 тыс. тонн сайры. Поскольку в последние годы пути миграции этой рыбы сильно поменялись, допускается перераспределение объемов рекомендованного вылова между Северо-Курильской и Южно-Курильской зонами без превышения суммарной величины.

Пока результаты исследований и данных об уловах японских и российских рыбаков позволяют сделать вывод, что подходы скумбрии будут не ниже прошлогодних. Пик промысла скумбрии прогнозируется на осень, когда она начнет образовывать плотные скопления, а максимальные уловы на судосутки могут отмечаться в октябре.

Промысел иваси в районе Восточного Хоккайдо из-за холодной весны начался менее активно, чем в прошлом году. С прогревом вод сардина зашла в российскую акваторию, ее вылов уже превысил 15 тыс. тонн. По мнению ученых, наиболее плотные скопления рыба будет образовывать в августе-сентябре южнее, юго-восточнее и восточнее острова Шикотан во фронтальных зонах первой ветви Куросио.

Промысловые скопления сайры будут отмечаться в пределах российской экономзоны с конца августа. Одна часть нагуливающихся скоплений будет двигаться на запад в район Центральных Курил. Вторая часть — мигрировать на север в Северо-Курильский район, где скопления появятся в августе-сентябре. Третья часть будет смещаться на запад вдоль Северного субарктического фронта.

На Центральных Курилах промысловые скопления будут встречаться в конце августа — сентябре на фронтальных зонах южной и западной периферии среднекурильского антициклонического вихря, на северных Курилах — на фронте Курильского течения с конца августа. В конце сентября сайра будет смещаться на юго-запад вдоль фронта Курильского течения и далее вдоль восточной ветви Курильского течения в открытые воды в зону Северного Субарктического фронта, где промысел возможен в октябре-ноябре.

Сейчас на промысле иваси работают шесть судов, в ближайшее время к ним планируют присоединиться еще не менее четырех единиц флота. Добычу сайры ведут два судна, нарастающий улов составляет около 300 тонн.

Научно-информационное сопровождение путины уже ведется, рыбаки получают промысловые планшеты и оперативные рекомендации. В середине августа НИС «ТИНРО» выйдет в рейс для проведения комплексных съемок по пелагическим объектам в российской экономзоне. Исследования охватят большую акваторию: планируется обследовать Южно-Курильский район, воды Средних Курил для учета сардины, скумбрии и сайры.

В августе научная группа отправится в эпицентр промысла — на научную станцию «Океаническая» на острове Шикотан. Сбор оперативной информации и подготовка рекомендаций для рыбаков будут координировать уже оттуда. Кроме того, на плавбазе и добывающих судах планируется разместить научных наблюдателей.

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