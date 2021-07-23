Дальневосточные палтусы ждут стратегию

Уже этом году планируется принять Стратегию долгосрочной эксплуатации запасов палтусов Дальневосточного бассейна. О готовящемся документе рассказал руководитель департамента морских и пресноводных рыб России ВНИРО Николай Антонов.

Причиной создания стратегии стали снижение запасов и переловы палтусов на Дальнем Востоке, отметил Николай Антонов в интервью Fishnews.

«Ситуация с переловом этого вида водных биоресурсов совпала с общей тенденцией ухудшения состояния запасов палтуса, особенно черного палтуса в Охотском море. Понимая риски, ВНИРО на протяжении последних трех лет рекомендует уменьшить ОДУ палтусов. На следующий год общий допустимый улов будет сокращен на 25-30%. Рыбаки поддержали нас в этом вопросе», — рассказал ученый.

По его словам, формированием стратегии занимается Всероссийский НИИ рыбного хозяйства и океанографии. При совете по науке при руководителе Росрыболовства действует научно-консультационный совет по камбаловым рыбам, в котором специалисты ВНИРО и его филиалов. Представителей рыбаков также привлекают к обсуждению.

В качестве одной из основных мер устойчивого управления ресурсом проект стратегии предусматривает разделение промысловой группы «Палтусы» на два вида: белокорый и черный палтусы.

«В принципе, этот процесс уже начался. Решение о разделении было принято в конце апреля текущего года, когда под председательством руководителя Росрыболовства Ильи Шестакова обсуждались изменения правил рыболовства для Дальневосточного бассейна. Правда, возник вопрос организационного характера в отношении договоров на доли квот. В настоящее время они заключены на длительный период. Соответственно, если сейчас происходит разделение палтуса на два вида водных биоресурсов, то предприятиям необходимо переоформить эти договоры», — обратил внимание собеседник Fishnews.

Другими мерами станут проведение дополнительных научных исследований, взаимодействие с рыбопромышленными предприятиями и ассоциациями по мониторингу промысла.

«У нас запланирован еще один проект с рыбаками — проведение видеонаблюдений с использованием искусственного интеллекта при обработке данных. Сейчас постепенно внедряется практика видеонаблюдения за выборкой улова. Соответственно, имея видеозаписи, мы сможем получать достаточно большой объем информации как о видовом, так и о внутривидовом состоянии палтусов. С помощью современных компьютерных программ сможем определять как вид рыбы, так и ее размеры. Эти материалы будут хорошей основой для оценки запаса и прогноза вылова», — отметил Николай Антонов.

Предусмотрена также борьба с нахлебничеством косаток, обсуждается возможность мечения палтусов.

При этом, согласно статье 2 закона о рыболовстве, стратегия предполагает приоритет сохранения водных биоресурсов и их рационального использования над использованием ВБР, подчеркнул Николай Антонов.

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