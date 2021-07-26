«Механик Сизов» занял место у причала верфи

В Санкт-Петербурге 25 июля спустили на воду третий супертраулер РРПК «Механик Сизов». В торжественной церемонии принял участие президент Владимир Путин, который наблюдал за спуском судна с катера.

«Механик Сизов» — третий в серии из десяти 108-метровых рыболовных судов, которую Адмиралтейские верфи строят по заказу Русской рыбопромышленной компании (РРПК) в рамках программы инвестквот. На церемонии спуска траулера на воду 25 июля присутствовал президент Владимир Путин, который смотрел за событиями у заводского причала с борта катера.

Замминистра сельского хозяйства Оксана Лут, которая стала крестной матерью судна, подчеркнула, что рыбохозяйственному комплексу уделяется большое внимание как составляющей части продовольственной безопасности страны.

«Для решения этой задачи в России продолжает реализовываться механизм инвестиционных квот, который призван модернизировать производственные мощности рыбной отрасли. Сейчас заключено уже 79 договоров в рамках этой программы, инвестиции составили 200 млрд рублей, 90% из которых пойдет на строительство рыбопромысловых судов», — заявила замглавы Минсельхоза, отметив заинтересованость ведомства в таких проектах.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе РРПК, строящиеся на Адмиралтейских верфях траулеры – самые крупные и технологически насыщенные рыбопромысловые суда в России. Каждое из них рассчитано на ежегодный вылов 60 тыс. тонн рыбы, что в 2,5 раза превышает производительность судов, составляющих основу рыбопромыслового флота в Дальневосточном бассейне.

«С вводом супертраулеров в эксплуатацию российская рыболовная отрасль получает в распоряжение суда принципиально нового уровня эффективности, экологичности, безопасности, — сказал гендиректор РРПК Виктор Литвиненко. — Фабрика такого судна в два раза производительнее работающих на наших судах сегодня, и при этом в два раза меньше воздействие траулера на окружающую среду. Снизить углеродный след нам позволили современные энергоэффективные технологии и двигатель нового поколения».

По информации компании, новый флот также отличают повышенные требования к безопасности и улучшенные условия труда и отдыха экипажей. Все суда оборудуют современными фабриками, рассчитанными на безотходную переработку улова и выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью.

Сдача «Механика Сизова» заказчику планируется в 2022 г.

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