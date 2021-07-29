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Новые субсидии должны увеличить железнодорожные перевозки минтая на внутренний рынок

Алексей Буглак: Необходимо обратить внимание на госзакупки минтая

Новые субсидии для стимулирования перевозок минтая с Дальнего Востока — оперативная мера, призванная разгрузить холодильники. Но важно также оценивать реальный потребительский спрос на эту продукцию, отметил президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

Правительство распространило механизм стимулирования РЖД к льготным перевозкам на доставку продукции из минтая с Дальнего Востока в другие регионы страны.

«На мой взгляд, субсидирование доставки — это оперативная мера, главная задача которой — разгрузить холодильные мощности на Дальнем Востоке», — прокомментировал новое постановление президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

Главное, что субсидия, получателем которой будет РЖД, симметрично отразилась на рыночной стоимости перевозки рыбных грузов, которую устанавливают операторы подвижного состава, отметил руководитель АДМ. «Сегодня реальный тариф на перевозку рыбы уже достиг исторического максимума за последние несколько лет, в том числе в результате дефицита подвижного состава и рефконтейнеров», — обратил внимание собеседник Fishnews.

Новая мера господдержки должна обеспечить увеличение поставок минтая на российский рынок, заявили власти. Внутреннее потребление этой рыбы, по словам Алексея Буглака, стабильно, последние несколько лет оно держится на уровне 120-125 тыс. тонн.

«Поэтому когда мы говорим про дополнительный объем отправок мороженого минтая на запад страны, необходимо оценивать реальный потребительский спрос, кто будет покупателем этой продукции. Мы видим интерес розницы к увеличению присутствия минтая на полках, но для этого необходимо решить задачу по созданию дистрибуции», — подчеркнул президент отраслевого объединения.

Здесь нужно обратить внимание на возможности закупок по линии государственных структур. «По нашим оценкам, госзакупки и потребление минтая в институциональном секторе генерируют около 30% от общего объема потребления мороженого минтая внутри страны», — рассказал Алексей Буглак.

В связи с этим, считает он, госзакупки представляются наиболее быстрой и эффективной мерой поддержки отрасли и создания дополнительного спроса на минтай. «Кстати говоря, именно госзакупки используются для поддержки отрасли во многих странах», — добавил руководитель АДМ.

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