Развилка инвестиционных квот

Росрыболовство однозначно заявило о планах продолжать программу выделения инвестиционных квот. Однако встает вопрос, по каким принципам использовать этот механизм. Отраслевые ассоциации выдвигают свои предложения.

Уже в этом году нужно принять законодательство, которое даст старт второму этапу инвестиционных квот вылова для Дальневосточного бассейна, заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков на коллегии ведомства.

Он подчеркнул, что важно не допустить недоработок первого этапа, четко определиться с приоритетами и объектами для поддержки, и пообещал обсуждение этих вопросов с бизнес-сообществом.

Береговой акцент

На перспективах программы инвестквот на коллегии остановились в своих выступлениях президент ВАРПЭ Герман Зверев и президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов. Оба сделали акцент на развитии береговых мощностей.

«Считаем важным сделать ставку на развитие береговой инфраструктуры - перерабатывающий завод и холодильный комплекс», - заявил руководитель Всероссийской ассоциации рыбопромышленников.

В числе требований к береговым заводам он предложил предусмотреть переработку в год не менее 70-80 тыс. тонн уловов, выпуск готовой продукции в ассортименте. Также, полагают в ассоциации, надо поднять планку по загрузке предприятий - объем перерабатываемых на заводе уловов должен в 1,5 раза превышать предоставленную инвестквоту.

ВАРПЭ также предложила отложить реализацию второй волны постройки флота под инвестквоты на срок не ранее 2025 г. Такое решение учитывает нынешний график строительства судов, отметил Герман Зверев.

Рыбаки активно откликнулись на посыл государства по строительству судов, но с выполнением заказов наблюдаются проблемы, поэтому обсуждать программу строительства флота под квоты пока преждевременно, высказался Максим Козлов.

Ситуация с пандемией показала нехватку перерабатывающих мощностей на Дальнем Востоке, холодильников, инфраструктуры для обслуживания рыбопромыслового флота, отметил руководитель АРСО.

Он отдельно остановился на критериях береговых комплексов под инвестквоты, сообщает корреспондент Fishnews. Это должны быть объекты капитального строительства большой мощности, с оборудованием по выпуску не менее 70 тонн филе или фарша в сутки, рыбной муки и жира не менее 40 тонн в сутки. Необходимым условием также является обеспечение холодильных мощностей не меньше чем на 10 тыс. тонн единовременного хранения.

Президент региональной ассоциации предложил рассмотреть возможность включить в программу на втором этапе компании - участницы первого этапа. Для получения объемов они должны разместить новое оборудование, отвечающее требованиям, на заводах, построенных в первую волну.

«Понятно, что вопрос дискуссионный, вызовет наверняка много полемики, но в целом, если бы приняли такое решение, это позволило бы нам значительно сократить сроки реализации второго этапа инвестиционных проектов», - заявил Максим Козлов. По его мнению, первые дополнительные проекты могли бы быть реализованы уже к концу 2022 - началу 2023 гг.

Президент АРСО согласился с необходимостью усилить обязательства по переработке на объекте инвестиций. Опыт первого этапа также говорит о необходимости введения обязательного условия по поставкам на заводы свежего и охлажденного сырца, отметил руководитель Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области. Важно, что глава Росрыболовства отметил необходимость создания высокоэффективных предприятий под инвестквоты, подчеркнул Максим Козлов. Он заверил, что ассоциация готова участвовать в обсуждении и разработке правовой базы по второму этапу инвестквот.

Морской акцент

В Ассоциации судовладельцев рыбопромыслового флота выступают за сосредоточенность в рамках второго этапах на квотах под строительство флота. Президент АСРФ Алексей Осинцев подчеркнул, что категорически не согласен с позицией руководителя ВАРПЭ, направляющей Россию по «китайскому» пути вторичной переработки. Такой подход не учитывает экономические показатели, подтверждающие эффективность морской переработки, заявил Алексей Осинцев по итогам коллегии.

«Инвесторы (а именно они обеспечивают более 60% хозяйственного оборота отрасли) не поддерживают выделение инвестквот под береговые заводы. Отраслевое законодательство уже определило приоритет переработки в море: под строительство судов сегодня выделяется большая доля общего допустимого улова на инвестиционные цели. Именно переработка в море обеспечивает долгосрочное синергетическое развитие, а не сиюминутные решения», - сказал представитель АСРФ.

Он обратил внимание на то, что береговые заводы удалены от районов промысла и поэтому их невозможно обеспечить свежим сырьем. Это требует дополнительных затрат на доставку замороженного сырья, предполагает его разморозку и повторную заморозку продукции, снижающую ее качество и стоимость. Глава ассоциации подчеркнул, что организация береговой переработки целесообразна там, где ведется прибрежное рыболовство и возможны поставки свежей рыбы других видов, кроме минтая и сельди.

«Таких заводов уже сегодня построено достаточно. Морская же переработка - очевидное конкурентное преимущество России, где возможно обеспечить производство высокомаржинальной премиальной продукции однократной заморозки. Преимущества этого направления также в сокращении производственных и логистических затрат», - полагают в АСРФ.

Комментируя идею повысить объем переработки заводами уловов по инвестквоте, Алексей Осинцев отметил, что инвестиционная квота обеспечивает не более 50% мощности завода, поэтому переработка большего ее объема не представляет проблемы. Основная сложность в другом - в возможности обеспечить эти объемы исключительно за счет квот инвестора, построившего завод. Так как промысел ведется в различных районах и одновременно осваиваются несколько видов квот, закрепленных за компанией или группой, вычленить продукцию из уловов по конкретной квоте и доставить ее на завод для переработки чрезвычайно сложно или затратно.

Сейчас обсуждаются перспективы программы инвестиционных квот. «Уверен, что конкуренция различных позиций позволит выработать оптимальное решение по приоритетам второго этапа программы инвестквот. О важности этой задачи говорил в совсем выступлении Илья Шестаков», - добавил Алексей Осинцев.

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