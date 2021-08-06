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Рассвет в Охотском море

Берег или флот: за что выступает Ассоциация добытчиков минтая

В рамках второго этапа программы инвестиционных квот нужно отдать приоритет развитию береговой переработки и сопутствующей холодильной инфраструктуры, считает президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак.

Отраслевое сообщество активно обсуждает, что будет с принципами предоставления прав на вылов. Круглый стол по перспективам инвестиционных квот провели Минвостокразвития и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики 5 августа.

Перед подготовкой второго этапа инвестквот нужно проанализировать, что дала «первая волна», считает президент Ассоциации добытчиков минтая Алексей Буглак, который принял участие в прошедшем мероприятии. «Результаты разные. Мы видим почти 100% выполнение инвестпланов по строительству береговых заводов и серьезные сбои с постройкой судов», — прокомментировал глава АДМ.

Определять вектор дальнейших действий нужно с учетом ряда факторов, отметил собеседник Fishnews. Планы по строительству новых судов должны быть синхронизированы с возможностями верфей. Между тем судостроительные заводы уже загружены заказами, сроки сдачи сдвигаются, стоимость реализации проектов в итоге растет, как и риски для инвесторов.

Необходимо учитывать и состояние сырьевой базы, считает Алексей Буглак. «15 новых траулеров, которые будут построены в рамках программы инвестквот, принесут более 800 тыс. тонн новых промысловых мощностей на Дальневосточный бассейн. Избыток промысловых мощностей крупнотоннажного флота – это всегда риски перелова водных биоресурсов и, как следствие, негативные экономические последствия. Стареющий флот нужно обновлять, но имеет смысл ограничить стимулирование его строительства через механизм инвестквот. Уверен, что спрос на отечественное судостроение сохранится и без мер господдержки», — заявил он.

Также президент АДМ заострил внимание на возможности береговой переработки по увеличению ассортимента рыбопродукции: «Береговая переработка способна обеспечить качественное изменение выпускаемой продукции. В море из минтая можно делать максимум мороженые блоки, продукция с высокой добавленной стоимостью, потребительская продукция, может производиться только на берегу».

Нужно помнить о том, что отрасль развивается поступательно только в комплексе. «Флот, пусть даже самый современный, не может работать без береговой инфраструктуры, рыбу нужно выгружать, хранить, доставлять. Необходимо переключить перевалку российской рыбы на российский берег, развивать холодильную и причальную инфраструктуру. Это дополнительные деньги для отрасли, а для регионов — налоги и новые рабочие места. При таком подходе инвестиции будут работать именно на благо Дальнего Востока и его жителей», — уверен Алексей Буглак.

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НазадМетки: адмдальний востоксудостроение
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