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ГК «Русский краб» формирует стандарт качества продукции для всей отрасли. Фото предоставлено пресс-службой группы

«Русский краб» по вкусу покупателям в разных странах

Дистрибьюторы премиальных морепродуктов отмечают высокое качество продукции ГК «Русский краб». Стратегия максимизации ценности для клиентов делает успешной экспансию группы на глобальном рынке.

За первое полугодие экспорт рыбы и морепродуктов из России в денежном выражении составил 2,4 млрд долларов, сообщил Федеральный центр развития экспорта продукции АПК Минсельхоза («Агроэкспорт»).

В общероссийском экспорте краба доля крупнейшего дальневосточного крабодобытчика — ГК «Русский краб» — за этот период составила 13%. Продукция компании в живом и варено-мороженом виде отгружается в Китай, Южную Корею, США, Японию, Евросоюз, а также на внутренний рынок.

Драйвером роста продаж варено-мороженых секций краба в компании считают ориентацию на премиальное качество продукции. О том, как его добиваются, Fishnews рассказал директор по производству ГК «Русский краб» Артем Миргородов.

«Наша страна обеспечивает 70% мировой добычи королевских видов крабов. Но на международном рынке крабовой продукции сложилось представление о производителях из России как ориентированных в первую очередь на «вал». Всегда ловили много, производили много, а в премиум-сегмент зачастую не попадали, — говорит Артем Миргородов. — Но краб — это деликатес, предложение которого в мире ограничено. Этот продукт по определению должен быть премиальным и в первую очередь — в вопросе качества».

Действующие в Евразийском экономическом союзе ТУ и ГОСТы достаточно широко очерчивают границы понятия «качество». Поэтому под определение «качественная» может попадать разная по своим потребительским характеристикам продукция. В «Русском крабе» установили высокую планку: внутренний стандарт настроен на выпуск продукции исключительного качества.

«Производство идеальной секции краба требует больше времени. И мы готовы к этому. Возможно, наш суточный вылов будет ниже, но качество продукта будет высоким. Это важно для наших клиентов, значит, важно для нас», — подчеркнул Артем Миргородов.

В компании разработали программу, которая анализирует риски для качества продукции, возникающие на производстве. Определили контрольные точки и ведут их мониторинг. Например, температура воды при варке; температура готовой продукции после варки; временные интервалы для различных технологических операций; температура замораживания; температура при перевозке и хранении и т.д. Соблюдение установленных показателей в точках контроля позволяет получать с любого судна компании одинаково качественный и безопасный продукт, произведенный по единому стандарту.

«Ориентируясь на запросы потребителей, мы применяем характерную укладку, которая бережет продукт во время транспортировки. Также важное значение имеет чистота панциря и розы. На нашем крабе после варки нет коагулированного белка, который существенно портит вид продукта; розочка всегда белая, мясо плотное и волокнистое. Этого мы добиваемся благодаря нескольким этапам замывки и зачистки», — обратил внимание Артем Миргородов.

Готовая продукция компании производится по стандартам ХАССП, которые в том числе определяют вопросы оборудования производства. «Мы анализируем, как выстроены наши технологические линии, и если видим, что где-то может создаться точка риска, то подбираем другое оборудование или выстраиваем по-другому структуру производства. Так, в этом году несколько наших судов-процессоров прошли модернизацию, в результате мы более грамотно выстроили технологические процессы по переходу от сырья к готовой продукции без пересечения потоков», — отметил директор по производству ГК «Русский краб».

Можно ожидать, что курс на повышение качества продукта возьмут и другие российские производители — так работают законы конкуренции.

«И это хорошо. Хорошо в целом для позиционирования российского краба на глобальном рынке. Это деликатесный специалитет, востребованный во всем мире, и его качество должно быть соответствующим. Такой подход позволяет обеспечить премиальную ценность для потребителя и максимальную экономическую эффективность от реализации этого биоресурса», — считает Артем Миргородов.

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  • ГК «Русский краб» формирует стандарт качества продукции для всей отрасли. Фото предоставлено пресс-службой группы
  • Процесс варки крабов. Фото предоставлено пресс-службой ГК «Русский краб»
  • ГК «Русский краб» формирует стандарт качества продукции для всей отрасли. Фото предоставлено пресс-службой группы
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