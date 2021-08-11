Инвестквотам предстоит наметить периметр

Руководители рыбохозяйственных ассоциаций на конференции Fishnews обсудили перспективы программы инвестиционных квот. Критерии отбора их получателей пока не озвучены.

Власти заявили о решении продолжить использовать в отрасли механизм инвестиционных квот. Однако пока не озвучили детали второго этапа: под создание каких объектов будет предоставляться право на вылов, когда начнется новое распределение, какие виды водных биоресурсов оно охватит.

Предлагаются разные варианты, что стимулировать за счет инвестквот, — это показало обсуждение на круглом столе, который 4 августа провели Минвостокразвития и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики. «У Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья тоже есть свое видение, — рассказал президент АРПП Георгий Мартынов на конференции Fishnews Online. Более детальные предложения объединение представит позднее, отметил он.

Анонсированы новые аукционы с инвестиционными обязательствами по крабам. Если госорганы все же решат отправить на торги доли квот добычи глубоководных крабов, можно рассмотреть возможность установить в качестве инвестиционных обязательств программу по изучению этих и других глубоководных объектов, заявил руководитель ассоциации.

Президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко рассказал коллегам, что предложил не урезать в ходе второго этапа инвестквот объемы предприятий, которые входят в список градо- и поселкообразующих. Это предложение поддержал Союз рыболовецких колхозов России (Росрыбколхозсоюз), отметил глава краевого объединения.

«Это касается у нас трех-четырех предприятий. Дальнейшее сокращение квот приведет к остановке промысла для этих пользователей», — прокомментировал Сергей Рябченко.

Предстоит тщательнейшим образом обсудить параметры будущей программы инвестквот, отметили руководители отраслевых ассоциаций.

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