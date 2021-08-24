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Для вице-премьеров, ответственных за развитие федеральных округов, определили ключевые цели социально-экономического развития регионов

Кураторам федеральных округов поставили цели

Глава правительства Михаил Мишустин определил ключевые цели социально-экономического развития регионов для вице-премьеров, ответственных за развитие федеральных округов. Им нужно позаботиться, в частности, об увеличении объема инвестиций и выпуска товаров.

Закрепить за вице-премьерами кураторство федеральными округами поручил президент Владимир Путин. В июле председатель правительства Михаил Мишустин официально распределил новые обязанности между своими заместителями.

Виктория Абрамченко назначена ответственной за Сибирский федеральный округ, Юрий Борисов — за Уральский федеральный округ, Татьяна Голикова — за Северо-Западный федеральный округ. Дмитрий Григоренко курирует Центральный федеральный округ, Александр Новак — Северо-Кавказский федеральный округ, Юрий Трутнев — Дальневосточный федеральный округ и Арктику, Марат Хуснуллин — Южный федеральный округ. В ведении Дмитрия Чернышенко — Приволжский федеральный округ.

Теперь Михаил Мишустин определил ключевые цели социально-экономического развития регионов, которыми должны руководствоваться в своей работе вице-премьеры, назначенные ответственными за развитие федеральных округов. Кураторам предстоит уделить особое внимание росту доходов населения и численности занятых на вверенных территориях, а также позаботиться об увеличении объема инвестиций и выпуска товаров и услуг по базовым видам экономической деятельности.

Кроме того, председатель правительства дал ряд поручений по организации деятельности своих заместителей — кураторов федеральных округов. Большая часть задач должна быть выполнена до 1 ноября, сообщили Fishnews в пресс-службе кабмина.

Так, в каждом из регионов, входящих в состав конкретного федерального округа, вице-премьерам вместе с главами субъектов предстоит определить до пяти проектов, направленных на социально-экономическое развитие территорий. А также выделить до пяти вопросов, решение которых даст наибольший эффект для достижения ключевых целей.

Минэкономразвития в свою очередь должно актуализировать методики подготовки региональных документов стратегического планирования и обеспечить их увязку с федеральными нормативными актами, направленными на достижение национальных целей развития.

Еще одно поручение посвящено созданию в структуре координационного центра правительства проектного офиса по мониторингу социально-экономического развития регионов. Эта работа должна быть завершена к 1 октября.

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