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Территориальное управление Роспотребнадзора согласовало проведение Международного рыбопромышленного форума и выставки в Санкт-Петербурге. Фото пресс-службы ESG

Роспотребнадзор дал добро форуму и выставке в Питере

Территориальное управление Роспотребнадзора согласовало проведение Международного рыбопромышленного форума и выставки в Санкт-Петербурге. Первые с начала пандемии крупнейшие отраслевые мероприятия состоятся с 8 по 10 сентября.

Продолжается подготовка к IV Международному рыбопромышленному форуму и Выставке рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia).

В ответ на обращение организаторов управление Роспотребнадзора по Санкт-Петербургу сообщило, что «не возражает против проведения мероприятий при условии соблюдения требований санитарно-эпидемиологического законодательства, выполнения рекомендаций Роспотребнадзора, направленных на профилактику COVID-19, и мероприятий, предусмотренных регламентами».

Ранее проведение мероприятий поддержал губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, рассказали Fishnews в пресс-службе Expo Solutions Group — оператора форума и выставки.

Предварительная онлайн-регистрация на официальном сайте мероприятия обязательна. Получить бесплатный билет можно до 7 сентября. Посетители и участники, ранее зарегистрированные на 6-8 июля, могут использовать свои билеты для прохода на мероприятие — повторная регистрация не потребуется.

Доступ на площадку для всех категорий участников мероприятия будет возможен только при отрицательных результатах лабораторного исследования на COVID-19 методом ПЦР с забором материала не ранее чем за 72 часа до прохода на мероприятие или наличии сертификата о прохождении полного курса вакцинации.

Деловая программа форума и выставки очень насыщенная. Планируется обсудить вопросы производства, хранения рыбопродукции, аквакультуры. Большое внимание будет уделено логистике и популяризации рыбы. Гостей ждут интересные презентации предприятий, мероприятия с зарубежными странами, отметил генеральный директор ESG Иван Фетисов на конференции Fishnews Online.

Организатор форума и выставки — Росрыболовство при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Оператор мероприятий — Expo Solutions Group. Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер форума и выставки.

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