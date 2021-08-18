Форум и выставка в Питере — подготовка полным ходом

С 8 по 10 сентября в Санкт-Петербурге пройдут международные рыбопромышленные форум и выставка — первые с начала пандемии крупнейшие отраслевые мероприятия. Регистрация посетителей идет очень активно, рассказал гендиректор Expo Solutions Group Иван Фетисов на встрече с руководителями ассоциаций.

Власти Санкт-Петербурга согласовали проведение Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий (Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia). Организовано и прибытие иностранных участников, сообщил генеральный директор компании — оператора мероприятий Expo Solutions Group Иван Фетисов на онлайн-конференции Fishnews.

При этом для посещения выставки необходимы отрицательные результаты ПЦР-исследования на коронавирус (сдать анализ нужно не меньше чем за 72 часа до прохода на площадку) или сертификат о полном прохождении вакцинации.

Зарегистрироваться на форум и выставку можно через сайт: https://seafoodexporussia.com/ticket/.

Деловая программа очень насыщенная. Планируется обсудить вопросы производства, хранения рыбопродукции. Большое внимание будет уделено логистике и популяризации рыбы. Гостей ждут интересные презентации предприятий, мероприятия с зарубежными странами, отметил Иван Фетисов.

Центральной темой третьего дня форума и выставки станет аквакультура. «Хотелось бы отметить очень качественную подготовку форума и выставки. И поблагодарить за то, что в непростой пандемийный период сама организация проходит без сбоев. Аквакультуре уделено повышенное внимание - это, безусловно, нас как представителей отрасли радует», — отметил председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев.

Организатор форума и выставки — Росрыболовство при поддержке Министерства сельского хозяйства РФ. Оператор мероприятий — Expo Solutions Group. Медиахолдинг Fishnews — генеральный отраслевой информационный партнер форума и выставки.

В скайп-конференции участвовали председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын, президент Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко, президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов, президент Ассоциации рыбохозяйственных предприятий Приморья Георгий Мартынов, президент Ассоциации добытчиков краба Александр Дупляков, председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов, советник президента ВАРПЭ Лев Бочаров, председатель Дальневосточного союза предприятий марикультуры Роман Витязев.

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