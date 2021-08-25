Дорогие задержки

Какими издержками оборачивается затягивание строительства судов под инвестиционные квоты и какие меры, по мнению бизнеса, могли бы оптимизировать программу – Fishnews обобщил реальный опыт и выводы предприятий Северного бассейна.

В июне проблемы, с которыми столкнулись предприятия Северного бассейна при строительстве флота по программе инвестквот, рассматривались на конференции Fishnews Online. Через месяц обсуждение продолжилось на встрече в Санкт-Петербурге с видеовключением из Мурманска.

Подробную раскладку расходов, возрастающих из-за переноса сроков сдачи судов, представил исполнительный директор Северо-Западного рыбопромышленного консорциума Сергей Несветов. Архангельский траловый флот (входит в СЗРК) заказал на Выборгском заводе четыре судна. Одно из них — «Баренцево море» — введено в эксплуатацию. Но в целом задержки в сдаче траулеров составляют свыше полутора лет. Более того, есть риски, что по третьему и четвертому судну сроки сдачи выйдут за разрешенный законодательством период. Рыбаки при этом полностью выполняют обязательства по заключенным с верфью контрактам, подчеркнули в СЗРК.

Даже с учетом уже прогнозируемого продления дополнительные расходы АТФ из-за задержек составят около полумиллиарда рублей. Расходы на уплату процентов по кредитам на строительство оцениваются в 320-330 млн рублей. Расходы по техническому сопровождению договоров на строительство, по оценкам компании, составят свыше 111 млн рублей. На обслуживание банковских гарантий, переданных в Росрыболовство, подсчитали в АТФ, пойдет около 55 млн рублей. Эти оценки — не окончательные, подчеркнули в компании: сроки сдачи уже не первый раз сдвигаются, так что цифры могут стать еще больше.

Не получая квоту вовремя, предприятия не могут осваивать объемы, которые предусматривали в производственных программах. «В прошлом году мы должны были получить судно и уже работать на нем, однако оно не было сдано, в результате не освоена 1 тыс. тонн квоты, в этом году ожидается недобор уже порядка 7 тыс. тонн», — рассказал исполнительный директор группы компаний «ФЭСТ» Юрий Паршев.

Компенсировать дополнительные расходы пользователей в связи с задержками строительства помогло бы увеличение срока, на который предоставляется право на вылов по инвестквотам, до 20 лет, заявил председатель Межрегиональной ассоциации прибрежных рыбопромышленников Северного бассейна Валентин Балашов. Компании выразили готовность представить расчеты для обоснования такого продления.

При этом предприятия и отраслевые объединения продолжают выступать за изменения правовой базы, которые бы позволили уменьшить нагрузку на инвесторов. Предлагается исключить требование о банковской гарантии или хотя бы снижать ее сумму при высокой технической готовности судна.

Такое решение особенно актуально с учетом задержек, которые верфи допускают при выполнении заказов на рыбопромысловый флот. Только в Северо-Западном рыбопромышленном консорциуме расходы по банковским гарантиям по четырем судам оценили примерно в 2 млн рублей в месяц.

«Сейчас мы видим очевидное: далеко не в интересах инвестора прибегать к каким-либо махинациям. Он заинтересован в том, чтобы завершить строительство объекта инвестиций в срок. Поэтому гарантии, предусмотренные действующей нормативной базой, являются излишними», — отметил представитель «Норебо» Сергей Сенников, напомнив, что группа изначально выдвигали предложения по изменению этого условия для инвесторов.

Рыбопромышленники уже не единожды высказывались и за продление предельных сроков, которые отводятся законодательно на реализацию проектов под инвестквоты. Необходимость пролонгации лежит на поверхности: верфи не успевают вовремя построить суда, хотя рыбаки принятые обязательства выполняют, подчеркнул Сергей Несветов.

По мнению Юрия Паршева, именно от судостроительных заводов и Минпромторга должна исходить инициатива по исправлению сложившейся ситуации, и не только в плане нормативных сроков. Для этих структур закономерно выступить с предложениями, как подтянуть финансирование, решать вопросы с банками, какими могут быть меры государственной поддержки. Закрывать глаза на проблемы нельзя — нужно совместное обсуждение.

Глава Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков, отвечая на вопрос Fishnews о взаимодействии отраслевого регулятора с судостроителями, отметил, что такая работа ведется постоянно — совместно с Министерством промышленности и торговли. Ситуация с выполнением заказов, признал руководитель Росрыболовства, «не везде простая». Вопросы Выборгского судостроительного завода решено ежеквартально обсуждать на заседании совета директоров ОСК; проблемы «Пеллы» также рассматриваются Минпромторгом, напомнил глава ФАР.

Он прокомментировал и тему снижения финансовой нагрузки на инвесторов. Когда механизм инвестиционных квот только разрабатывался, власти закладывали принцип минимизации влияния государства на коммерческие договоренности двух компаний — судостроительного завода и заказчика судна. «Предприятия имеют возможности предъявить соответствующие иски верфям», — обратил внимание Илья Шестаков.

Тем не менее, отметил он, регулятор понимает сложность ситуации и подготовил проект постановления по изменению правовой базы по инвестквотам.

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