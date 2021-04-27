Нерестилища Камчатки защитят от старателей с помощью ООПТ

В Камчатском крае создадут особо охраняемые природные территории на самых ценных нерестовых реках. Так их планируется защитить от добычи россыпного золота на берегах.

Решение о создании ООПТ для регулирования добычи россыпного золота на Камчатке принято по итогам встречи главы Минприроды Александра Козлова и губернатора Владимира Солодова, сообщили Fishnews в пресс-службе краевого правительства.

«До этого времени министерство природных ресурсов и Роснедра готовы наложить временный мораторий на распределение участков недр в этой зоне, но нам за год нужно провести работу по созданию соответствующих охраняемых природных территорий», — рассказал Владимир Солодов.

«Для возможности ограничения лицензирования мы должны получить от региональных властей перечень территорий. Правительству края нужно ускорить работу по формированию границ областей, для которых могут быть установлены определенные условия пользования недрами или ограничено право пользования. Естественно, все должно быть в рамках закона «О недрах», - цитирует Александра Козлова пресс-служба министерства.

О возможном моратории на выдачу лицензий для разработки недр, в частности для добычи россыпного золота, Владимир Солодов заявил в прошлом году. Вопрос о запретительных мерах был поднят на фоне общественной дискуссии, связанной с ущербом от старательских работ на берегу нерестовой реки Быстрой.

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