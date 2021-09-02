Рыбная отрасль показывает успехи на ВЭФ

Восточный экономический форум открылся в Приморье. Одной из ключевых задач ВЭФ заявлено привлечение инвестиций в Дальневосточный регион. Свои возможности и достижения традиционно представляет и рыбная отрасль.

Участники ВЭФ могут попробовать в павильоне «Русский рыбный дом» различные блюда из даров моря. Минтай, лососи, терпуг, палтус, краб, сардина-иваси — здесь представлена продукция дальневосточных рыбаков.

В рыбной отрасли Дальнего Востока активно реализуются инвестиционные проекты — по строительству береговых перерабатывающих комплексов и промыслового флота. Так, группа компаний «Антей» строит серию современных краболовных судов на Находкинском судоремонтном заводе.

На площадке ВЭФ планируется обсудить перспективы программы инвестиционных квот, сообщает корреспондент Fishnews. «Ждем дискуссий, как развивать дальше отрасль», — отметил генеральный директор Южно-Курильского рыбокомбината Константин Коробков. Компания реализует долгосрочную стратегию развития, с проектами в сфере береговой переработки и лососеводства на Кунашире.

«У нас пройдет стратегическая сессия по вопросу инвестиционных квот. В целом, конечно, мы оценим результаты и проведем анализ первого этапа инвестиционных квот и обсудим предложения в рамках второго этапа. Мне кажется, будет интересная, живая дискуссия», — заявил Fishnews руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков.

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